Obama.ru - безопасный обмен криптовалют и электронных денежных средств

Отправлено Сегодня, 09:12

Obama.ru — сервис обмена криптовалют и электронных денежных средств. Сделки с нами проводятся быстро, безопасно и очень выгодно!

Через Obama.ru можно поменять рубли, доллары или евро на Bitcoin, Ethereum и USDT(ERC20). Мы поддерживаем все популярные платежные системы и банки: Сбер, Альфа банк, Тинькофф, Visa, MasterCard, Perfect Money, Exmo, Binance, Payeer, Bitcoin, Litecoin, Advcash, Bitcoin Cash, Ethereum, Zcash, Dash, 0x и другие.

В сумме более чем 30 валютных пар и это не предел.

Преимущества работы с нами:

Для обмена не требуется регистрация

Минимальная сумма обмена 1000 рублей.

Время обмена от 5 до 30 минут

Всегда актуальный курс и отсутствие комиссии

С нами надежно и безопасно (связь с сайтом осуществляется по SSL протоколу)

Поддержка ведётся 24/7 через чат-бот на сайте, почту или telegram

Партнерская программа.

Приглашайте друзей, делитесь ссылкой в социальных сетях и получайте партнерские проценты.

Внимание: обменный сервис производит обмен только через сайт obama.ru. Через форум, Telegram, Viber, Skype, ICQ и другие мессенджеры и социальные сети мы валюту не обмениваем!

Меняйте денежные средства туда и обратно! Будь то криптовалюта, или электронные деньги.

Email: admin@obama.ru

Группа ВК: https://vk.com/obama__ru

Telegram: https://t.me/obamaswap