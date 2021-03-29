Партнерская программа школы рисования

Отправлено Сегодня, 10:00

Приглашаем в партнерскую программу онлайн школы

Онлайн школа, которая готовит художников по песочной анимации. Преимущество школы, что у них есть программа, где каждому ученику ищут реальный проект (если эта услуга включена в пакет)!

Условия:

Выплаты до 20% с продажи

2-х уровневая реферальная система

Много разрешенного трафика (большую часть нужно будет скрывать через прокладку)

Принимается трафик со всего СНГ

Есть возможность увеличить процент выплат

Выплаты по запросу

Есть кол-центр

Есть обучение для начинающих (после прохождения обучения получаете повышенный процент!!!!)

стабильные и быстрые выплаты (по запросу либо раз в месяц)

Более подробно ознакомиться с партнерской программой вы можете на сайте http://s.sandcourse.top/partner

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