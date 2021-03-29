Партнерская программа школы рисования

Приглашаем в партнерскую программу онлайн школы
Онлайн школа, которая готовит художников по песочной анимации. Преимущество школы, что у них есть программа, где каждому ученику ищут реальный проект (если эта услуга включена в пакет)!
Условия:
Выплаты до 20% с продажи
2-х уровневая реферальная система
Много разрешенного трафика (большую часть нужно будет скрывать через прокладку)
Принимается трафик со всего СНГ
Есть возможность увеличить процент выплат
Выплаты по запросу
Есть кол-центр
Есть обучение для начинающих (после прохождения обучения получаете повышенный процент!!!!)
стабильные и быстрые выплаты (по запросу либо раз в месяц)
Более подробно ознакомиться с партнерской программой вы можете на сайте http://s.sandcourse.top/partner
На этой странице есть ссылка на продажник