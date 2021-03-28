Отрисовка чеков и квитанций для eBay и PayPal

Отправлено Сегодня, 16:51

Всем привет. Занимаюсь отрисовкой и распечаткой чеков и квитанций. Могу повторить любой чек или квитанцию. Есть свои готовые шаблоны Louis Vuitton, Gucci, Dior, DNS, Ситилинк, М.Видео, Л’Этуаль, Adidas, Reebok, ЦУМ, Farfetch, Nike, Adidas, Brandshop, Почта России и тд. Все свое, не какие-то сливы на складчинах или что-то подобное. Все рисую и создаю сам. Могу выполнить ваш заказ и изготовить шаблон для вас, под ваши товары. Чеки печатаю на принтере чеков на термобумаге шириной 80 мм. Результат превосходный. Подойдет для тех, кто имеет товар для перепродажи, но не не имеет чеков. Также подойдет для тех, кому ограничили аккаунт eBay и (или) PayPal и запросили товарный чек от поставщика, счет электричества ЖКХ, счет-фактуру на товар или выписку из банка об оплате за товар. Срок выполнения заказа от 10 мин до одного дня. Если нужны документы физически для отправки вместе с товаром покупателю, то отправляю Почтой России заказным письмом с трек-номером. Доставка письма от 2-х до 7 дней. Цена 100р (15 конверт + 85 отправка). Пишите, спрашивайте, все покажу и расскажу. Телеграм: @romchinko. Любой вопрос можно обсудить. Всем добра.