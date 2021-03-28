Перейти к содержимому

Фотография

Создание сайтов / Графический дизайнер / Web Studio Matthewker

Автор темы matthewker, Сегодня, 12:40

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 matthewker

matthewker

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 12:40

Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Предлагаю разработку дизайна сайтов с опытом веб-разработки. ( 5 лет в разработке и уже 7 года в дизайне )
Цены и сроки зависят от ТЗ, поэтому обсуждаются индивидуально, также работаю по бюджету.
Шрифты, картинки, иконки и тд, даю вместе с макетом, все комментирую и делаю верстальщику жизнь проще. ( а вам быстрый результат готового продукта )
Рисую в разных стилях и качественно.
 
Наши услуги:
 
- Сайты: создание и копирование. Проекты любой сложности и тематики.
 
- Аватарки любых размеров и тематик
 
- Оформление соц. сетей (контент картинки, обложки, аватары)
 
- Баннеры любых размеров, любой сложности и анимации.
 
- Маркетинг: SEO и SMM оптимизация. XRumer-прогон.
 
- Программирование: C#, C++, Python, .net, html/html5, css/css3/less/, java, js/ajax.
 
- Настройка: Google AdWords, Yandex Direct, Тизерные сети.
 
- Реклама: рассылка по мессенджерам, e-mail и sms.
 
- Разработка: Android и iOs приложения.
 
И другие услуги по вашим заявкам.
 
 
Портфолио :
 
Официальные Контакты :
Email: matthewkoncov13@gmail.com
Telegram: @Matthewker

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума