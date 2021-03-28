Создание сайтов / Графический дизайнер / Web Studio Matthewker

Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Предлагаю разработку дизайна сайтов с опытом веб-разработки. ( 5 лет в разработке и уже 7 года в дизайне )
Цены и сроки зависят от ТЗ, поэтому обсуждаются индивидуально, также работаю по бюджету.
Шрифты, картинки, иконки и тд, даю вместе с макетом, все комментирую и делаю верстальщику жизнь проще. ( а вам быстрый результат готового продукта )
Рисую в разных стилях и качественно.
Наши услуги:
- Сайты: создание и копирование. Проекты любой сложности и тематики.
- Аватарки любых размеров и тематик
- Оформление соц. сетей (контент картинки, обложки, аватары)
- Баннеры любых размеров, любой сложности и анимации.
- Маркетинг: SEO и SMM оптимизация. XRumer-прогон.
- Программирование: C#, C++, Python, .net, html/html5, css/css3/less/, java, js/ajax.
- Настройка: Google AdWords, Yandex Direct, Тизерные сети.
- Реклама: рассылка по мессенджерам, e-mail и sms.
- Разработка: Android и iOs приложения.
И другие услуги по вашим заявкам.
Портфолио :
Официальные Контакты :
Email: matthewkoncov13@gmail.com
Telegram: @Matthewker