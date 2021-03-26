Качественное продвижение telegram: инвайтинг/рекламная рассылка

Отправлено Вчера, 15:40

ПРЕДЛАГАЕМ КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ В TELEGRAM!

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ТОЛЬКО ЖИВАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА!​

Предоставляем услуги в телеграме 3 года. Работаем на прямую без посредников.

На стоимость услуги влияет объем заказа, постоянным клиентам скидки.​

Предоставляемые услуги:

1) Инвайтинг ЦА в группу:

От 100 до 500 человек - 1.8р человек

От 500 до 1000 человек - 1.5р человек

От 1000 до 5000 человек - 1.2р человек

От 5000 человек - 1р человек

Опт - цена договорная

Минимальный заказ 100 человек! (Парсинг для наших клиентов бесплатный)

2) Массовая рассылка в лс по ЦА:

От 100 до 1000 сообщений – 2р сообщение

От 1000 до 5,000 сообщений – 1.8р сообщение

От 5000 до 10,000 сообщений – 1.6р сообщение

От 10,000 сообщений – договорная

Минимальный заказ 100 сообщений! (Парсинг для наших клиентов бесплатный)

3) Рассылки по тематическим чатам Telegram:

1 сообщение - 4р

от 1000 сообщений - 2.5р сообщение

4) Парсинг любых групп/чатов, проверка мобильных телефонов на наличие @U @username

1000 контактов - 200р

5) Подписчики в канал:

1000 подписчиков - от 2$

6) Просмотры на пост

1000 просмотров - 15р

7) Аккаунты телеграм ГЕО: РУ, Индонезия, США

от 15р - 1 аккаунт

НА ДРУГИХ ФОРУМАХ ЕСТЬ ОТЗЫВЫ!

В наличии имеются группы и каналы с отлежкой. Есть большая база чатов разной тематики, база пиар чатов. Также предоставляем все остальные услуги связанные с телеграмом (подробнее в лс или по контактам)

Работаем по предоплате и через гарантов именитых форумов.

Заказать:

онлайн 24/7

Telegram: @maxler_supp

Whatsapp: +79601352300​