Качественное продвижение telegram: инвайтинг/рекламная рассылка

ПРЕДЛАГАЕМ КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ В TELEGRAM!
ТОЛЬКО ЖИВАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА!
Предоставляем услуги в телеграме 3 года. Работаем на прямую без посредников.
На стоимость услуги влияет объем заказа, постоянным клиентам скидки.
Предоставляемые услуги:
1) Инвайтинг ЦА в группу:
От 100 до 500 человек - 1.8р человек
От 500 до 1000 человек - 1.5р человек
От 1000 до 5000 человек - 1.2р человек
От 5000 человек - 1р человек
Опт - цена договорная
Минимальный заказ 100 человек! (Парсинг для наших клиентов бесплатный)
2) Массовая рассылка в лс по ЦА:
От 100 до 1000 сообщений – 2р сообщение
От 1000 до 5,000 сообщений – 1.8р сообщение
От 5000 до 10,000 сообщений – 1.6р сообщение
От 10,000 сообщений – договорная
Минимальный заказ 100 сообщений! (Парсинг для наших клиентов бесплатный)
3) Рассылки по тематическим чатам Telegram:
1 сообщение - 4р
от 1000 сообщений - 2.5р сообщение
4) Парсинг любых групп/чатов, проверка мобильных телефонов на наличие @U @username
1000 контактов - 200р
5) Подписчики в канал:
1000 подписчиков - от 2$
6) Просмотры на пост
1000 просмотров - 15р
7) Аккаунты телеграм ГЕО: РУ, Индонезия, США
от 15р - 1 аккаунт
НА ДРУГИХ ФОРУМАХ ЕСТЬ ОТЗЫВЫ!
В наличии имеются группы и каналы с отлежкой. Есть большая база чатов разной тематики, база пиар чатов. Также предоставляем все остальные услуги связанные с телеграмом (подробнее в лс или по контактам)
Работаем по предоплате и через гарантов именитых форумов.
Заказать:
онлайн 24/7
Telegram: @maxler_supp
Whatsapp: +79601352300