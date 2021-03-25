MobileTraff.CO - монетизация мобильного трафика

Отправлено Сегодня, 11:38

MobileTraff.CO - это партнерская программа для монетизации мобильного трафика с помощью мидлетов.

MobileTraff.CO - это Ваша возможность заработать на пользователях, попадающих на Ваш сайт с мобильного устройства (телефона или смартфона).

Как работает партнерская программа?

После регистрации вы создаёте потоки трафика и получаете ссылки или программный код на интересующий лендинг или мобильное приложение. Размещаете полученные ссылки или код на своих сайтах.

Посетители вашего сайта скачивают приложение (поддерживается как Wi-Fi, так и мобильный трафик) на своё устройство. В приложении предоставляется услуга, для активации которой, инициируется отправка СМС на короткий номер. Пользователь получает заинтересовавшую его услугу, а партнёр получает прибыль. При этом партнер может самостоятельно выбрать удобную для него форму монетизации трафика - либо Подписки, либо Премиум-SMS. Получение прибыли с одной установки может происходить продолжительное время.

Выплаты производятся раз в неделю.

https://mobiletraff.co