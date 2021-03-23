LENIN.biz - биткоин Mixer с многоуровневой реферальной системой. Бонус

Отправлено Вчера, 19:20

Хочу представить Вашему вниманию LENIN.biz - новый биткоин Mixer (МИКСЕР) с многоуровневой реферальной системой и бонусом в размере 1000 рублей СССР при регистрации.



Какие функции есть на сервисе Ленин24?



- Ленин24: это в первую очередь платежная система, которой можно безопасно пользоваться и совершать нужные Вам транзакции;

- Биткоин МИКСЕР: максимально теряет Ваши транзакции, делает их защищенными и убивает все шансы для дальнейшего отслеживания третими лицами цепочку переводов Ваших средств. Система берёт процент за перевод в размере 0.0003 BTC + 3.65%;

- Реферальная система за приведённых пользователей по Вашей уникальной ссылке. Вы будете получать 1% с каждого сделанного перевода пользователей, которые пришли по Вашей ссылке;

- Система Ленин24 даёт 1000 рублей СССР при регистрации, также в дальнейшем на сервисе появится поисковая система, которая будет платить за её использование;

- Рубли СССР: настоящая денежная валюта, которую в дальнейшем можно получить на указанный Вами почтовый адрес.





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1) Deposit. Адрес для поплнения BTC кошелька + калькулятор, там из рублей ленина в битки и наоборот. Историю операций можно посмотреть на bitaps. Комиссия на пополнение 0.0001 BTC.

2) Exchanger. Перевод битков в рубли ленина. Мин сумма 0.00000010 BTC.

3) Mixer. Самое важное. Комиссия 0.0003 BTC + 3.65%. Мин сумма 0.005 BTC. Реф на 1 уровне получает 1%, 2 уровень 0.5%.

4) Transfer. Переводы рублей и биткоинов на другие аккаунты в системе (мгновенно). У рублей комиссия 2%, мин сумма 100 руб. Битки комиссия 0.0001 BTC, мин сумма 0.0002 BTC. У рублей реф на 1 уровне получает 1%, на втором уровне 0.5%, у битков рефки нет.

5) Withdrawal. Вывод бумажных рублей (рубли СССР, комиссия 10%, мин сумма 1 000 000. Вывод битков на любой BTC адрес (комиссия 0.00015 BTC, мин сумма 0.0002), можно вывести используя миксер если галочку поставить "Use mixer". У рублей реф на 1 уровне получает 1%, на втором уровне 0.5%, у битков рефки нет.

6) Search. Встроенный поисковик. За 1 запрос начисляется 100 рублей.

7) Faucet. Решаешь капчу раз в час и получаешь рубли (100 в час).

8) Referral. Статистика по реф системе. Реф ссылка, сколько людей привёл и сколько рублей, битков на этом заработал. За приглашение получаешь 1000 рублей, на втором уровне 200 и на 3 уровне 10.

9) History. Просмотр истории всех операций.

10) Api. Удобная автоматизация операций.



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