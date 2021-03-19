Ищем арбитражников для образовательного сервиса, прямой рекламодатель

«Все сдал!»
Приглашаем арбитражников в нашу партнерку vsesdal.com/u/XQPUIB
Наш сайт - сервис направлен на привлечение студентов и исполнителей для выполнения различных студенческих работ (дипломы, курсовые, рефераты и т.д.). Посещаемость сайта больше 1 млн. человек в месяц. Мы существуем с 2012 года. Сейчас основной трафик это соц. сети Вконтакте и Инстаграм, но готовы рассмотреть другие источники.
Платим арбитражникам 25% за подтвержденный заказ, а также со всех оплаченных заказов студента на протяжении 9-18 месяцев. Т.е. заработок партнера будет постоянно расти! ТОП-овые партнеры зарабатывают в системе свыше 80-200 тыс. руб. в зависимости от сезона.
Поддержка у нас работает 24\7 и мы все рады помочь советом или решить оперативно любой вопрос. На сайте есть удобный и доработанный личный кабинет, в котором предоставлена расширенная статистика по каждому источнику, по типу заказа, по типу работы. Также отображаются:
- клики
- CR
- cCPC
- лиды
- продажи
- отменены
- холд
- подтвержденны
Быстрые выплаты - в течение суток. Варианты: карта виза, вебмани, киви, яндекс-деньги, баланс сотового.
Предоставляем много форматов готовых промоматериалов:
- баннеры;
- виджеты;
- формы для сайта;
- индивидуальная разработка по запросу.
Будем рады сотрудничеству!
Можно писать t.me/timur_reklamabender