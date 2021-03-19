Пострадали от мошенников в интернете? Поможем вернуть средства.

Отправлено Сегодня, 09:27





Осенью 2014 года, обманутые участники бизнес-клуба GRAND Дмитрия Новосельцева добились возврата своих денег. Как выяснилось, за громким названием «бизнес-клуб» скрывалась пустышка. Бизнес-коучи клуба миллионеров были обычными аферистами. Почти 5 месяцев длилось противостояние с мошенниками. В процессе работы, мы часто сталкивались с другими подобными случаями мошенничества в интернете. Множество авантюристов, жаждущих быстрых денег, освоили новую мошенническую схему - инфобизнес. Мошенники используя информационные технологии обещали за N-ую сумму сделать вас богатым и успешным. И не просто богатым, а с 200% гарантией! На деле бизнес-гуру были обычным лжецами, задачей которых было вовсе не выполнение обязательств. Более того многие аферисты очень посредственно представляли себе, что такое бизнес в принципе. Единственным доходом проходимцев были деньги, которые они собирали у доверившихся людей. Эти деньги мошенники и демонстрировали выдавая как заработанные "честным путем". Летом 2014 года было отправлено сотни претензий, исков, заявлений и жалоб. И под руководством Ботанова Жана, нам удалось помочь десяткам пострадавшим вернуть свои деньги.



Благодаря нашей работе тысячи людей сохранили свое имущество и избежали обмана. Мошенники так утвердились в своей безнаказанности, что не только потеряли страх перед правосудием, но и позволяли себе угрожать и осмеивать своих жертв. Возможно именно это и стало решающим фактором в вопросе возврата денег. Дело чести и совести, защита достоинства человека - это то, что было и остается основной движущей целью людей, которые решаются нам помочь! Все деньги, которые были возвращены Ботанову Жану он вложил в данный проект. Так и появился проект WebFair.org







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