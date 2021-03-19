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Криптоторговые боты, торговый терминал, социальный трейдинг

Автор темы wunderbit, Сегодня, 08:07

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#1 wunderbit

wunderbit

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 08:07

Wunderbit Trading – это платформа, которая позволяет вам начать торговлю и инвестировать в криптовалюту без проблем.


Копируйте лучших криптотрейдеров с прозрачным списком сделок и доходности, торгуйте сами, используя продвинутый торговый терминал, или создавайте полностью автоматизированного торгового бота, с помощью TradingView.


Торговый терминал


Мультивалютный криптовалютный терминал с автоматизацией стратегии.


Гибкий способ создания ордеров: добавление Take Profit и Stop Loss в любой ордер на биржах. Управляйте любым количеством торговых счетов одновременно с автоматическим исполнением сделок на всех счетах, а платформа Wunderbit сделает торговую работу за вас.


В настоящее время мы поддерживаем такие биржи как Binance, Kraken, KuCoin и Bittrex и т.д.


Торговые боты


Лучшая платформа для автоматизации сигналов TradingView.


С PineEditor от TradingView вы получаете самый мощный инструмент для создания любой торговой стратегии для популярных пар криптовалют, проверяя любую идею и мгновенно узнав, насколько она прибыльна. Затем вы можете настроить оповещения каждый раз, когда ваша стратегия предлагает купить или продать. С помощью Wunderbit Trading можно превратить эти оповещения в полностью автоматизированного торгового робота.


Социальный трейдинг


Инвестор может выбрать трейдера по своему выбору, который будет управлять его инвестициями за комиссию, которая будет вычитаться только из прибыльных сделок. Например: выбранный трейдер заработал 10% прибыли на капитале инвестора. Только из этих 10% инвестору придется платить комиссию трейдеру. В случае нулевой прибыли или убытка комиссия не взимается.


Узнайте больше о крипто трейдинговой платформе:

https://trading.wunderbit.co

 


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