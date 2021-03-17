SMMBanda.com | Живые просмотры YouTube, TikTok, Instagram, VK, Faceboo

SMMBanda - команда профессионалов, которая работает в сфере SMM с 2015 года. Имеем большой опыт продвижения видео и каналов на YouTube, сообществ и публикаций Facebook, Vk, Одноклассники, Twitter, Telegram, аккаунтов Instagram и TikTok. Мы на 100% понимаем как работают алгоритмы продвижения соцсетей, наши просмотры покупают пользователи со всего мира. Наша специализация - просмотры во всех соцсетях, делаем их там, где другие не могут!

SMMBanda.com Готовы выполнить тестовый заказ за отзыв. Для этого - напишите в ЛС на форуме, в поддержку на сайте -

Или в Telegram - @BandaSeo

YouTube

Просмотры:

100 просмотров с рекомендаций на YouTube, скорость до 500 000 /сутки - 22 рубля

1000 просмотров YouTube с посева, приложений, рекомендаций [до 1 млн. /сутки] - 190 рублей

1000 просмотров YouTube с рекламы для видео до 6 минут [до 300 000 /сутки] - 200 рублей

1000 медленных просмотров с Telegram, 100 - 200 просмотров /сутки - 390 рублей

Реклама видео.

Лайки:

100 медленных лайков на видео Youtube [скорость до 200 лайков /сутки] - 120 рублей

100 быстрых лайков на видео Youtube [скорость до 5 000 /сутки] - 190 рублей

Дизлайки:

100 медленных дизлайков на видео YouTube [скорость до 200 дизлайков /сутки] - 100 рублей

100 быстрых дизлайков на видео YouTube [скорость до 5 000 /сутки] - 180 рублей

Комментарии / активность под видео:

15 живых комментариев под видео Youtube [по теме видео] - 150 рублей

1 000 живых комментариев в форме общения под видео YouTube - 8 000 рублей

Instagram

Подписчики Instagram:

Живые подписчики Instagram с приложений, офферной рекламы [до 2 000 /сутки] - 150 рублей

Быстрые подписчики Instagram со всего мира и СНГ [скорость до 5 000 /сутки] - 70 рублей

Просмотры видео Instagram с охватом:

1000 просмотров видео Instagram, высокое качество, скорость 300 000 /сутки - 20 рублей

1000 росмотров историй Instagram [скорость до 100 000 /сутки] - 50 рублей

1000 просмотров видео + охват публикации и посещение профиля - 70 рублей

Лайки публикаций:

Быстрые лайки Instagram, [скорость до 20 000 /сутки, Лайки весь мир] - 20 рублей

Плавные, качественные лайки Россия и СНГ [скорость до 2 000 /сутки] - 56 рублей

Живые комментарии/отзывы о товарах и услугах:

10 живых комментариев/отзывов о товаре или услуге - 150 рублей

Facebook

Просмотры видео Facebook:

1000 просмотров видео Facebook [скорость до 100 000 /сутки] - 50 рублей

Услуги для FanPage:

Лайки на FanPage Россия/Украина/ СНГ - от 150 рублей

Лайки для Fanpage со всего мира - 100 рублей

Лайки, комментарии, репосты:

100 лайков для публикаций Россия/ Украина /СНГ - от 50 рублей

100 репостов публикаций Россия/ Украина /СНГ - от 60 рублей

Живые комментарии под постами СНГ в форме общения - 150 рублей

Друзья / подписчики СНГ и мир - 200 рублей

ВКонтакте

Просмотры видео и публикаций Вконтакте:

Просмотры видео и клипов (эксклюзивов) ВКонтакте - от 20 рублей за 1000 просмотров (скорость до 300 000 /сутки)

1000 просмотров постов (охваты, глазики) - 50 рублей

Подписчики в сообщества:

Плавные, реальные подписчики высокого качества - 140 рублей [скорость до 2 000 /сутки]

Медленные подписчики ВКонтакте, среднее качество [скорость до 300 человек /сутки] - 95 рублей

Лайки, Репосты, Комментарии, Музыка:

Лайки + охват высокого качества - 25 рублей [скорость до 5 000 /сутки]

Репост + лайк Вконтакте + охват поста [скорость 2 000 репостов /сутки] - 85 рублей

Живые комментарии под постами / записями ВКонтакте [ до 2 000 /сутки] - 150 рублей

Музыка Вконтакте: прослушивания треков / плейлистов [скорость до 10 000 /сутки] - 250 рублей

TikTok

Просмотры видео:

Быстрые просмотры на видео TikTok, живые с офферов [скорость до 100 000 /сутки] - 50 рублей

Принимаем заказы и на просмотры со стран СНГ.

Лайки видео:

Лайки для видео TikTok со всего мира и точечно СНГ - от 30 рублей

Комментарии, репосты видео:

Комментарии/общение под постами TikTok [живые комментарии СНГ] - 150 рублей

Репосты видео - от 50 рублей

Одноклассники

Просмотры Одноклассники:

Да! Да! Да! Мы умеем делать просмотры в Одноклассниках, Эксклюзивная услуга от сервиса SMMBanda.com

1000 просмотров в Одноклассниках всего 50 рублей, скорость до 300 000 в сутки.

Подписчики в сообщества и аккаунты:

Заявки в друзья в Одноклассниках высокого качества СНГ [до 2 000 /сутки] - 85 рублей

Вступившие / подписчики в группу живые, ручное выполнение [скорость до 3 000 /сутки] - 110 рублей

Классы, репосты, комментарии:

10 живых комментариев или отзывов о товаре/услуге - 150 рублей

Репосты публикаций от людей, у которых от 100 друзей в профиле - 85 рублей

100 живых классов для публикаций - 5 рублей.