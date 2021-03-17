SMMBanda.com | Живые просмотры YouTube, TikTok, Instagram, VK, Faceboo

SMMBanda - команда профессионалов, которая работает в сфере SMM с 2015 года. Имеем большой опыт продвижения видео и каналов на YouTube, сообществ и публикаций Facebook, Vk, Одноклассники, Twitter, Telegram, аккаунтов Instagram и TikTok. Мы на 100% понимаем как работают алгоритмы продвижения соцсетей, наши просмотры покупают пользователи со всего мира. Наша специализация - просмотры во всех соцсетях, делаем их там, где другие не могут!
Готовы выполнить тестовый заказ за отзыв. Для этого - напишите в ЛС на форуме, в поддержку на сайте - SMMBanda.com
Или в Telegram - @BandaSeo
YouTube
Просмотры:
100 просмотров с рекомендаций на YouTube, скорость до 500 000 /сутки - 22 рубля
1000 просмотров YouTube с посева, приложений, рекомендаций [до 1 млн. /сутки] - 190 рублей
1000 просмотров YouTube с рекламы для видео до 6 минут [до 300 000 /сутки] - 200 рублей
1000 медленных просмотров с Telegram, 100 - 200 просмотров /сутки - 390 рублей
Реклама видео.
Лайки:
100 медленных лайков на видео Youtube [скорость до 200 лайков /сутки] - 120 рублей
100 быстрых лайков на видео Youtube [скорость до 5 000 /сутки] - 190 рублей
Дизлайки:
100 медленных дизлайков на видео YouTube [скорость до 200 дизлайков /сутки] - 100 рублей
100 быстрых дизлайков на видео YouTube [скорость до 5 000 /сутки] - 180 рублей
Комментарии / активность под видео:
15 живых комментариев под видео Youtube [по теме видео] - 150 рублей
1 000 живых комментариев в форме общения под видео YouTube - 8 000 рублей
Подписчики Instagram:
Живые подписчики Instagram с приложений, офферной рекламы [до 2 000 /сутки] - 150 рублей
Быстрые подписчики Instagram со всего мира и СНГ [скорость до 5 000 /сутки] - 70 рублей
Просмотры видео Instagram с охватом:
1000 просмотров видео Instagram, высокое качество, скорость 300 000 /сутки - 20 рублей
1000 росмотров историй Instagram [скорость до 100 000 /сутки] - 50 рублей
1000 просмотров видео + охват публикации и посещение профиля - 70 рублей
Лайки публикаций:
Быстрые лайки Instagram, [скорость до 20 000 /сутки, Лайки весь мир] - 20 рублей
Плавные, качественные лайки Россия и СНГ [скорость до 2 000 /сутки] - 56 рублей
Живые комментарии/отзывы о товарах и услугах:
10 живых комментариев/отзывов о товаре или услуге - 150 рублей
Просмотры видео Facebook:
1000 просмотров видео Facebook [скорость до 100 000 /сутки] - 50 рублей
Услуги для FanPage:
Лайки на FanPage Россия/Украина/ СНГ - от 150 рублей
Лайки для Fanpage со всего мира - 100 рублей
Лайки, комментарии, репосты:
100 лайков для публикаций Россия/ Украина /СНГ - от 50 рублей
100 репостов публикаций Россия/ Украина /СНГ - от 60 рублей
Живые комментарии под постами СНГ в форме общения - 150 рублей
Друзья / подписчики СНГ и мир - 200 рублей
ВКонтакте
Просмотры видео и публикаций Вконтакте:
Просмотры видео и клипов (эксклюзивов) ВКонтакте - от 20 рублей за 1000 просмотров (скорость до 300 000 /сутки)
1000 просмотров постов (охваты, глазики) - 50 рублей
Подписчики в сообщества:
Плавные, реальные подписчики высокого качества - 140 рублей [скорость до 2 000 /сутки]
Медленные подписчики ВКонтакте, среднее качество [скорость до 300 человек /сутки] - 95 рублей
Лайки, Репосты, Комментарии, Музыка:
Лайки + охват высокого качества - 25 рублей [скорость до 5 000 /сутки]
Репост + лайк Вконтакте + охват поста [скорость 2 000 репостов /сутки] - 85 рублей
Живые комментарии под постами / записями ВКонтакте [ до 2 000 /сутки] - 150 рублей
Музыка Вконтакте: прослушивания треков / плейлистов [скорость до 10 000 /сутки] - 250 рублей
TikTok
Просмотры видео:
Быстрые просмотры на видео TikTok, живые с офферов [скорость до 100 000 /сутки] - 50 рублей
Принимаем заказы и на просмотры со стран СНГ.
Лайки видео:
Лайки для видео TikTok со всего мира и точечно СНГ - от 30 рублей
Комментарии, репосты видео:
Комментарии/общение под постами TikTok [живые комментарии СНГ] - 150 рублей
Репосты видео - от 50 рублей
Одноклассники
Просмотры Одноклассники:
Да! Да! Да! Мы умеем делать просмотры в Одноклассниках, Эксклюзивная услуга от сервиса SMMBanda.com
1000 просмотров в Одноклассниках всего 50 рублей, скорость до 300 000 в сутки.
Подписчики в сообщества и аккаунты:
Заявки в друзья в Одноклассниках высокого качества СНГ [до 2 000 /сутки] - 85 рублей
Вступившие / подписчики в группу живые, ручное выполнение [скорость до 3 000 /сутки] - 110 рублей
Классы, репосты, комментарии:
10 живых комментариев или отзывов о товаре/услуге - 150 рублей
Репосты публикаций от людей, у которых от 100 друзей в профиле - 85 рублей
100 живых классов для публикаций - 5 рублей.
Также предоставляем услуги в Twitter и Telegram. Пишем отзывы для магазинов и о товарах в Google, Yandex, Flamp, Yell