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Онлайн-сервис по защите авторских прав: "Инфоконтроль"

Автор темы andrey1987, Сегодня, 13:48

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#1 andrey1987

andrey1987

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 13:48

Приветствую пользователей форума.
 
Представляю Вашему вниманию Онлайн-сервис "Инфоконтроль"
 

»»»INFOKONTROL.COM««« кликабельная ссылка

 
 
Данный сервис создан, чтобы помогать авторам, правообладателям, а также продюсерам защищать их контент от нелегального распространения в сети Интернет.
 
В нашей команде работают профессиональные юристы и IT-специалисты, которые обеспечивают высокий уровень выявления и устранения пиратского контента из сети Интернет. 
 
Для кого будет полезен данный сервис:
 
1. Автор - ты создаешь и продаешь через интернет свой контент (книги, видеокурсы, тренинги, семинары и т.п.) 
 
2. Правообладатель - ты владеешь правами на контент других авторов (онлайн-школа, учебный центр, издательство и т.д.)
 
3. Продюсер - ты организовуешь продажу чужого контента в обмен на часть прибыли.
 
 
Наши услуги:
 
- Удаление ссылок из поисковых систем 
 
- Удаление копий из облачных хранилищ
 
- Удаление копий из пиратских сайтов
 
- Удаление копий из досок обьявлений
 
- Удаление копий из социальных сетей
 
- Удаление копий из телеграмм каналов
 
- Блокировние совместных покупок(складчин)
 
- Блокирование пиратских ресуров на территории России через суд и Роскомнадзор
 
 
У тебя есть инфопродукт? Проверь его на незаконное копирование! Быстро и бесплатно!
 
»»»INFOKONTROL.COM««« кликабельная ссылка

 


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