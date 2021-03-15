Онлайн-сервис по защите авторских прав: "Инфоконтроль"

Отправлено Сегодня, 13:48

Приветствую пользователей форума.

Представляю Вашему вниманию Онлайн-сервис "Инфоконтроль"

»»»INFOKONTROL.COM««« кликабельная ссылка

Данный сервис создан, чтобы помогать авторам, правообладателям, а также продюсерам защищать их контент от нелегального распространения в сети Интернет.

В нашей команде работают профессиональные юристы и IT-специалисты, которые обеспечивают высокий уровень выявления и устранения пиратского контента из сети Интернет.

Для кого будет полезен данный сервис:

1. Автор - ты создаешь и продаешь через интернет свой контент (книги, видеокурсы, тренинги, семинары и т.п.)

2. Правообладатель - ты владеешь правами на контент других авторов (онлайн-школа, учебный центр, издательство и т.д.)

3. Продюсер - ты организовуешь продажу чужого контента в обмен на часть прибыли.

Наши услуги:

- Удаление ссылок из поисковых систем

- Удаление копий из облачных хранилищ

- Удаление копий из пиратских сайтов

- Удаление копий из досок обьявлений

- Удаление копий из социальных сетей

- Удаление копий из телеграмм каналов

- Блокировние совместных покупок(складчин)

- Блокирование пиратских ресуров на территории России через суд и Роскомнадзор

У тебя есть инфопродукт? Проверь его на незаконное копирование! Быстро и бесплатно!