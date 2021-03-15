Онлайн-сервис по защите авторских прав: "Инфоконтроль"

Приветствую пользователей форума.
Представляю Вашему вниманию Онлайн-сервис "Инфоконтроль"
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Данный сервис создан, чтобы помогать авторам, правообладателям, а также продюсерам защищать их контент от нелегального распространения в сети Интернет.
В нашей команде работают профессиональные юристы и IT-специалисты, которые обеспечивают высокий уровень выявления и устранения пиратского контента из сети Интернет.
Для кого будет полезен данный сервис:
1. Автор - ты создаешь и продаешь через интернет свой контент (книги, видеокурсы, тренинги, семинары и т.п.)
2. Правообладатель - ты владеешь правами на контент других авторов (онлайн-школа, учебный центр, издательство и т.д.)
3. Продюсер - ты организовуешь продажу чужого контента в обмен на часть прибыли.
Наши услуги:
- Удаление ссылок из поисковых систем
- Удаление копий из облачных хранилищ
- Удаление копий из пиратских сайтов
- Удаление копий из досок обьявлений
- Удаление копий из социальных сетей
- Удаление копий из телеграмм каналов
- Блокировние совместных покупок(складчин)
- Блокирование пиратских ресуров на территории России через суд и Роскомнадзор
У тебя есть инфопродукт? Проверь его на незаконное копирование! Быстро и бесплатно!
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