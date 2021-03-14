Продажа бизнеса. Готовый гемблинг проект.

Отправлено Вчера, 18:27

Описание бизнеса:

Весь бизнес состоит из трех отделов.



1) Первый отдел – отдел привлечения клиентов.

Все клиенты привлекаются с помощью рекламы в Instagram. Важным моментом являются рекламные креативы. Мы используем креативы определенного формата, которые гарантированно могут дёшево привлечь целевую аудиторию.

Мы предоставляем все рекламные креативы и алгоритм создания данных креативов.

К данному отделу мы также предоставляем людей, которые и делают всю рекламу в Инстаграм.



2) Второй отдел - отдел контента.

Вся реклама ведется на каналы в телеграме, где с помощью определенного контента, клиент вносит депозит на счет казино по нашей реферальной ссылке. После чего, казино выплачивает нам бонус за каждого приведенного клиента.

К данному отделу мы предоставляем рабочие телеграм каналы, готовый контент и человека, который полностью обучен и ведет сам весь контент.



3) Третий отдел - отдел продаж

После того, как клиент попадает в наш канал в телеграме и проявляет интерес к контенту, он связывается с менеджером по продажам. После чего менеджер по продажам подробно всё объясняет клиенту и закрывает его на депозит в казино по нашей реферальной ссылке.

С данным казино мы сотрудничаем через известную партнёрку, это дает гарантию, что все деньги будут выплачены своевременно.

Также, мы предоставляем все готовые скрипты для того, чтобы закрывать клиентов.



Таким образом, весь проект работает с помощью этих трех отделов. Мы предоставляем под ключ все эти три отдела, рассказываем все фишки и детали, чтобы будущему покупателю было все максимально понятно. Также готовы вести будущего покупателя на протяжении месяца после покупки, чтобы бизнес стал полностью понятен.



Теперь по цифрам:



В расходы входит:

1)Затраты на рекламу

2)ЗП отдела привлечения клиентов - процент от рекламного бюджета

3)ЗП отдела контента - 15000 рублей в месяц. Работает девочка на удаленки, уже на протяжении 6 месяцев ведет весь контент в каналах.

4)ЗП менеджеров по продажам - процент от каждого депозита



Финансовые показатели за 6 месяцев:

-Выручка: 5 987 475 рублей

-Затраты на рекламу: 1 651 391 рублей

-Расходы на ЗП сотрудников: 1 102 848 рублей

-Чистая прибыль: 3 233 236 рублей



Предоставляется полное подтверждение всей выручки. Деньги выплачивает партнёрка казино в биткоине, также на аккаунте партнерки можно посмотреть все транзакции с выплатами денег. Также есть подтверждение всех депозитов от клиентов в разрезе каждой страны.



Стоимость: 50 000$

Окупаемость бизнеса: 5-7 месяцев



Почему продаем бизнес:

весь фокус внимания направлен на другие проекты, и на данное бизнес направление попросту нет времени и оборочки для рекламы.



Почему это хорошая покупка и система для заработка денег:

За время деятельности в данном бизнес мы работали только с двумя странами Европы. Это готовая связка подходит и для других стран во всем мире, это дает возможность масштабироваться в первый-второй месяц работы и умножить всю выручку в два-три раза. Вся система бизнеса понятная и простая, работа ведётся в онлайне, не нужно никаких офисов, сотрудники работают на удаленки. Также этот бизнес никак не подвержен влиянию пандемии коронавируса.



Для всех подробностей пишите в Телеграм: @leonid7_7