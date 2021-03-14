Ultra-Market.Store - FB, OK, VK, TT,AVITO, OLX, VPN,WOT,Steam,GOS,QIWI

Отправлено Сегодня, 00:20

Уважаемые пользователи info-forum, Спешим Вас познакомить с Ультра Цифровым Маркетом нового поколения!

Ultra Market - это новое решение, позволяющее Вам стать ещё чуточку богаче.



У нас Вы найдёте множество цифровых товаров разных тематик, к примеру таких как:



Социальные сети и мессенджеры (Вконтакте, Од, Инстаграм, Vkrugudruzei, Facebook, Twitter, Tik Tok, skype, mirtesen, фотострана, мамба и другие);

Доски объявлений (Avito, Olx, Юла, Irr и другие);

Онлайн кинотеатры (IVI, Start, TNT Premier, FilMix, СТС, НТВ+, Amediateka, OLL.TV, More.tv, Ororo.tv, Plex.tv, Divan.tv, Fox.com, Megogo, kinomax и другие);

Авторерсурсы (Drom.ru, farpost.ru, авто ру и другие);

Интернет магазины с баласном и без(wish, Delikateska, pandao, kari, My-shop, Shopfans, 4lapy, Onlinetrade, anywayanyday, ONEPELOTON, Stolplit, streetwear, staff-clothes, и другие);

Площадки для отзывов (zoon.ru, 2gis, yell.ru, flamp.ru, cosmo.ru и другие);

VPN сервисы и антивирусы (Nord VPN, Windscribe VPN, GooseVPN, DotVPN, TunnelBear VPN, Plex VPN, SurfEasy VPN, bitdefender.com и другие);

Игровые ресурсы (World of Tanks, Uplay, steam, g2a.com, wargaming.net, Origin и другие);

Платежные аккаунты с балансом и без (Qiwi, Paypal, paxum и другие);

Также и иные ресурсы (ГосУслуги и МосУслуги, findclone.ru, fl.ru, freelance.ua, domofond.ru, booking.com, au.ru, 7ya.ru, baby.ru, Handwrittner.ru, ivideon.com, sefon.pro, xhamster4.com, duolingo.com, kartra.com, базы валидных почт и другие);



В нашей команде работает 10 специалистов, каждый работает по своему направлению и вместе Мы Едины!

Мы всегда рады новому взаимовыгодному сотрудничеству

Наши специалисты по мимо выше озвученного товара нашим клиентам предоставляют следующие услуги:

1. Написание уникальных софтов под Приват кипер и Опен Буллет(отдельно в магазине у нас выставлены несколько проектов в продаже под РК).

Также возможен кодинг и под иные цели, стоимость работы всегда можете уточнить в нашей поддержке.

2. Взлом(кряк) большинства платных программ(отдельно в магазине у нас уже указан список кряков), стоимость Вы также всегда сможете уточнить в нашей поддержке.

3. Прокси и аккаунты в те или иные прокси сервисы. Наши специалисты также поднимают свои мобильные прокси и мы их предоставляем нашим клиентам.

Также имеются в продаже серверные и резидентные прокси.

4. Работа с соц. сетями(рассылки, авторегистрации, накрутки и иные массовые действия в соц. сетях Инстаграм, Тик ток, Вк, Тг и Од).

Наши преимущества и плюсы:

У нас есть отличная реферальная программа, на которой Вы сможете заработать деньги.

Оптовым покупателям у нас всегда есть скидки и бонусы.

Для небольших продавцов цифровых товаров мы предоставляем выкуп или реализацию их товара за минимальную комиссию.

Цифровой Товар только в одни руки.

Быстрая замена при невалиде или иных сложностях в активации цифрового товара.

Быстрый и качественный кодинг проектов под заказ.

Качественная помощь от технической поддержки.

Работа магазина 24/7 365 дней в году.

Оплата: QIWI, BTC или чеком BTC banker.



Наш магазин: http://ultra-market.store

Наш дополнительный магазин с запрещенным товаром: http://ultramarket.shopsn.su

Канал с новостями: - Ultra_Market_News

Тех.Поддержка: Ultra_Market_Store