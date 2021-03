Изготовление ЭЦП без селфи, подготовка документов ЮЛ/ИП

Отправлено Вчера, 21:16

Henry Service



Наши услуги:



Оперативно изготовим ЭЦП для любых целей без СЕЛФИ

ЭЦП на физ лицо: 2000 р

ЭЦП на юр лицо: 3000 р

ЭЦП на нового директора: 4000р

ЭЦП с недостоверным адресом: 4000р



- Подключение к отчетности СБИС 8000р



- Регистрационные услуги

- Подготовка и подача документов для регистрации ООО/ИП 2000р

- Смена генерального директора дистанционно без присутствия: 10000р

- Внесение изменений в ЕГРЮЛ: 1500р

- Восстановление транспортного контейнера из налоговой 3000р



- Пробив

- Пробив данных физ лица (паспортные данные , Снилс , инн) 1500р

- Карточка Транспортного средства (узнать владельца авто по номерам) 3000р



Официальный аккаунт в телеграмм:

@Henry_Service



Почта для связи: borovski92@protonmail.ch

ЭЦП, ЭЦП на физ лицо, ЭЦП на юр лицо, Смена директора без присутствия, ЭЦП на сканы, Пробив, Электронная подпись, Электронная подпись без селфи, подготовка документов, EDS, EDS for an individual, EDS for a legal entity, Breaking through, Electronic signature, Electronic signature without selfie, Change of director without presence, EDS for scans preparation of documents,