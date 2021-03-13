Изготовление ЭЦП без селфи, подготовка документов ЮЛ/ИП

Henry Service



Наши услуги:



Оперативно изготовим ЭЦП для любых целей без СЕЛФИ

ЭЦП на физ лицо: 2000 р

ЭЦП на юр лицо: 3000 р

ЭЦП на нового директора: 4000р

ЭЦП с недостоверным адресом: 4000р



- Подключение к отчетности СБИС 8000р



- Регистрационные услуги

- Подготовка и подача документов для регистрации ООО/ИП 2000р

- Смена генерального директора дистанционно без присутствия: 10000р

- Внесение изменений в ЕГРЮЛ: 1500р

- Восстановление транспортного контейнера из налоговой 3000р



- Пробив

- Пробив данных физ лица (паспортные данные , Снилс , инн) 1500р

- Карточка Транспортного средства (узнать владельца авто по номерам) 3000р



Официальный аккаунт в телеграмм:

@Henry_Service



Почта для связи: borovski92@protonmail.ch