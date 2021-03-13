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Изготовление ЭЦП без селфи, подготовка документов ЮЛ/ИП

Автор темы Henryservice, Вчера, 21:16

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#1 Henryservice

Henryservice

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Отправлено Вчера, 21:16

Henry Service

Наши услуги:

Оперативно изготовим ЭЦП для любых целей без СЕЛФИ
ЭЦП на физ лицо: 2000 р
ЭЦП на юр лицо: 3000 р
ЭЦП на нового директора: 4000р
ЭЦП с недостоверным адресом: 4000р

- Подключение к отчетности СБИС 8000р

- Регистрационные услуги
- Подготовка и подача документов для регистрации ООО/ИП 2000р
- Смена генерального директора дистанционно без присутствия: 10000р
- Внесение изменений в ЕГРЮЛ: 1500р
- Восстановление транспортного контейнера из налоговой 3000р

- Пробив
- Пробив данных физ лица (паспортные данные , Снилс , инн) 1500р
- Карточка Транспортного средства (узнать владельца авто по номерам) 3000р

Официальный аккаунт в телеграмм:
@Henry_Service

Почта для связи: borovski92@protonmail.ch
 

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