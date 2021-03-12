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Starowar - аренда, продажа, разработка ботов телеграм - USD RUB UAH, я

Автор темы Inside3399, Вчера, 22:34

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#1 Inside3399

Inside3399

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 22:34

Здравствуйте!
 
Сдаю в аренду бота! Уже больше 6 лет! Присоединяйтесь!
 
Бот поддерживает следующие платежные системы:
 
Оплата на Карту (авто-обменники на биткоин - от 9-14 %) - РФ / UA / KZ
 
EXMO (rub/usd) - коды биржи с моментальной активацией. (переделываем на прием BTC пока не актив)
 
Global24 - Украинская популярная платежная система
 
BTC, Litecoin, ETH и BCH
 
...можно просто в ручную пополнять баланс клиента.
 
Так же в боте есть:
 
- Индивидуальные, постоянные и временные скидки для клиентов,
- Регулируемый кешбек,
- Регулируемая реферальная система,
- Капча на входе в бот(для защиты от веб вредителей),
- Google Auth на вход в админку (для защиты, включать обязательно)
- Добавление картинок к каждой странице/товаре,
- Добавление личные кнопок в бот,
- Добавление личных ссылок-кнопок в бот,
- Добавление большого количества токенов для массовой работы (раскрутка на фейк акках или...),
- Кабинеты для курьеров (или магазинов-поставщиков самих добавляющих товар, а вы...),
- Важные оповещения админа в боте.
 
Примеры бота:
@vmazlbot - UA
 
@automatxbot - RU
 
@darkmarket_bot - EN
 
Цена:
100$ мес.
800$ Sell.
 
Админка:
По запросу в ЛС
 
Используйте гаранта, сделку можем совершить удобным для вас способом.
 
Контакты:
@starowar - telegram, отвечу на все интересующие вопросы.
 
starowar@protomail.com - почта
 
starowar @ jabb3r.de (чекайте в exploit.in/jabber не попадитесь на уловки мошенников, всегда проверяйте ник на фейка.)
 
з.ы. размещен на соседних бордах в качестве продавца

 


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