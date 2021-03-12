Starowar - аренда, продажа, разработка ботов телеграм - USD RUB UAH, я

Отправлено Вчера, 22:34

Здравствуйте!

Сдаю в аренду бота! Уже больше 6 лет! Присоединяйтесь!

Бот поддерживает следующие платежные системы:

Оплата на Карту (авто-обменники на биткоин - от 9-14 %) - РФ / UA / KZ

EXMO (rub/usd) - коды биржи с моментальной активацией. (переделываем на прием BTC пока не актив)

Global24 - Украинская популярная платежная система

BTC, Litecoin, ETH и BCH

...можно просто в ручную пополнять баланс клиента.

Так же в боте есть:

- Индивидуальные, постоянные и временные скидки для клиентов,

- Регулируемый кешбек,

- Регулируемая реферальная система,

- Капча на входе в бот(для защиты от веб вредителей),

- Google Auth на вход в админку (для защиты, включать обязательно)

- Добавление картинок к каждой странице/товаре,

- Добавление личные кнопок в бот,

- Добавление личных ссылок-кнопок в бот,

- Добавление большого количества токенов для массовой работы (раскрутка на фейк акках или...),

- Кабинеты для курьеров (или магазинов-поставщиков самих добавляющих товар, а вы...),

- Важные оповещения админа в боте.

Примеры бота:

@vmazlbot - UA

@automatxbot - RU

@darkmarket_bot - EN

Цена:

100$ мес.

800$ Sell.

Админка:

По запросу в ЛС

Используйте гаранта, сделку можем совершить удобным для вас способом.

Контакты:

@starowar - telegram, отвечу на все интересующие вопросы.

starowar@protomail.com - почта

starowar @ jabb3r.de (чекайте в exploit.in/jabber не попадитесь на уловки мошенников, всегда проверяйте ник на фейка.)

з.ы. размещен на соседних бордах в качестве продавца