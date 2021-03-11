АПИ Таобао и 1688

Добавление китайских товаров на сайт при помощи Ключа OT API. Мы подключаем 1688.com, Taobao/Tmall, Yahoo!Japan.
Ключ OT API позволит добавить на ваш сайт поиск, каталог и витрину с китайскими товарами популярных маркетплейсов. Преимущества нашего Ключа:
- единообразный поиск товаров и получение полной информации о них;
- перевод всей текстовой информации сайта на нужный язык;
- отображение цен в нужной валюте;
- возможность управления наценкой, регионом доставки, выдачей скидок.
Вся подробная информация на нашем сайте https://key.otcommerce.com/ru/