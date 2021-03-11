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АПИ Таобао и 1688

Автор темы NittaSau, Вчера, 16:18

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#1 NittaSau

NittaSau

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Отправлено Вчера, 16:18

Добавление китайских товаров на сайт при помощи Ключа OT API. Мы подключаем 1688.com, Taobao/Tmall, Yahoo!Japan.

 

Ключ OT API позволит добавить на ваш сайт поиск, каталог и витрину с китайскими товарами популярных маркетплейсов. Преимущества нашего Ключа:

 

- единообразный поиск товаров и получение полной информации о них;

- перевод всей текстовой информации сайта на нужный язык;

- отображение цен в нужной валюте;

- возможность управления наценкой, регионом доставки, выдачей скидок.

 

Вся подробная информация на нашем сайте https://key.otcommerce.com/ru/

 


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