АПИ Таобао и 1688

Отправлено Вчера, 16:18

Добавление китайских товаров на сайт при помощи Ключа OT API. Мы подключаем 1688.com, Taobao/Tmall, Yahoo!Japan.

Ключ OT API позволит добавить на ваш сайт поиск, каталог и витрину с китайскими товарами популярных маркетплейсов. Преимущества нашего Ключа:

- единообразный поиск товаров и получение полной информации о них;

- перевод всей текстовой информации сайта на нужный язык;

- отображение цен в нужной валюте;

- возможность управления наценкой, регионом доставки, выдачей скидок.

Вся подробная информация на нашем сайте https://key.otcommerce.com/ru/