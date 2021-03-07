Ross CLOUD - Лучшее и самое БОЛЬШОЕ ОБЛАКО ЛОГОВ на рынке

Отправлено Вчера, 14:09

Доброго времени суток всем.

Ни для кого не секрет, что у нас лучшее качество на рынке, а на рынке мы уже два года.

За это время накопилось огромное количество материала различных стран.

Представляем вам сервис "путевок" в топовые страны всего Мира Ross Cloud!

Сотни тысяч логов US, CA, EU, AU, ASIA для самых различных целей. Наши услуги подойдут как для обучения, так и для работы в одиночку.

Тарифы:

EU - $600/мес

US - $800/мес

Worldwide - $1200/мес

Private Jet Air - $1500/мес - В этом тарифе только свежие логи которые будут проливаться только для этого тарифа. EU/USA

Почему мы?!

1) Наш проект абсолютно индивидуальный.

2) Огромное количество материала (800 ГБ++), еженедельно будем стараться заливать мат разных дат.

3) Полностью автоматизированный проект без всякого мусора в телеграмм.

4) Продуманная система входа и защита от складчины (Вход только с 1 ИП с нашего VPN клиента).

5) Нет кнопки "СКАЧАТЬ ВСЁ" и не будет.

6) Ограничение по скорости скачивания во избежание скачивания большого количества материала в минимальное количество времени.

8) Автоматический биллинг

9) Весь мат отсортирован по дирректориям с серивсами (paypal, amazon, banks, shops и так далее) (удалены пустышки, мат только с куками и паролями)

10) Самое главное - клиентоориентированность, лучше сервиса "путевок" на рынке не найдете

Cколько сейчас логов в облаке?:

Более 70.000 логов 2019-2020г ОТСОРТИРОВАННЫХ на PP,AMAZON,BANKS и так далее.

Правила:

1) Возврат средств невозможен, купив подписку Вы автоматический соглашаетесь с правилами сервиса.

2) Оплата только в BTC.

3) Обновления каждую неделю. Мат от 2019г по сегодняшний день.

4) Складчина запрещена, доступ будет только для 1 устройства.

5) Перепродавать/передавать доступ другим - черный список сервиса без возврата средств .

6) Можно изменить тариф путем доплаты за более дорогой.

7) Скидка при покупке от 3 месяцев подписки.

8) Бесплатно или за отзыв доступ не даем.

9) Мы не даем никаких гарантии на валидность/отработку.

Бесплатно или за отзыв доступ не предоставляем.

Тема создана исключительно для отзывов. Все вопросы пишите по контактам.​