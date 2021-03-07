Ross CLOUD - Лучшее и самое БОЛЬШОЕ ОБЛАКО ЛОГОВ на рынке

Доброго времени суток всем.
Ни для кого не секрет, что у нас лучшее качество на рынке, а на рынке мы уже два года.
За это время накопилось огромное количество материала различных стран.
Представляем вам сервис "путевок" в топовые страны всего Мира Ross Cloud!
Сотни тысяч логов US, CA, EU, AU, ASIA для самых различных целей. Наши услуги подойдут как для обучения, так и для работы в одиночку.
Тарифы:
EU - $600/мес
US - $800/мес
Worldwide - $1200/мес
Private Jet Air - $1500/мес - В этом тарифе только свежие логи которые будут проливаться только для этого тарифа. EU/USA
Почему мы?!
1) Наш проект абсолютно индивидуальный.
2) Огромное количество материала (800 ГБ++), еженедельно будем стараться заливать мат разных дат.
3) Полностью автоматизированный проект без всякого мусора в телеграмм.
4) Продуманная система входа и защита от складчины (Вход только с 1 ИП с нашего VPN клиента).
5) Нет кнопки "СКАЧАТЬ ВСЁ" и не будет.
6) Ограничение по скорости скачивания во избежание скачивания большого количества материала в минимальное количество времени.
8) Автоматический биллинг
9) Весь мат отсортирован по дирректориям с серивсами (paypal, amazon, banks, shops и так далее) (удалены пустышки, мат только с куками и паролями)
10) Самое главное - клиентоориентированность, лучше сервиса "путевок" на рынке не найдете
Cколько сейчас логов в облаке?:
Более 70.000 логов 2019-2020г ОТСОРТИРОВАННЫХ на PP,AMAZON,BANKS и так далее.
Правила:
1) Возврат средств невозможен, купив подписку Вы автоматический соглашаетесь с правилами сервиса.
2) Оплата только в BTC.
3) Обновления каждую неделю. Мат от 2019г по сегодняшний день.
4) Складчина запрещена, доступ будет только для 1 устройства.
5) Перепродавать/передавать доступ другим - черный список сервиса без возврата средств .
6) Можно изменить тариф путем доплаты за более дорогой.
7) Скидка при покупке от 3 месяцев подписки.
8) Бесплатно или за отзыв доступ не даем.
9) Мы не даем никаких гарантии на валидность/отработку.
Ross - https://t.me/rbprivate TELEGRAM
Cаппорт - https://t.me/RossCloud TELEGRAM
Бесплатно или за отзыв доступ не предоставляем.
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