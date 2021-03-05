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Бесплатный вебинар "«Что не так с процессингом рубля"

Автор темы Mary2020, Сегодня, 13:35

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#1 Mary2020

Mary2020

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Отправлено Сегодня, 13:35

Процессинг рубля под вопросом1f631.pngHigh-risk мерчантам всё сложнее работать с рублевыми картами. Мы хотим разобраться в причинах, услышать прогнозы экспертов и обсудить альтернативные методы.
1f4b0.png1f4b8.png SBSB FinTech Lawyers совместно с международными финтех-проектами проведут online meetup «Что не так с процессингом рубля: крах рынка или временные трудности?»
Мы подготовили актуальные и интересные вопросы по этой теме:
2705.png Обзор текущего состояния процессинга СНГ – Назар Иванченко, Business Dev. at Turbapay
2705.png Прогнозы дальнейшей работы - спикер уточняется
2705.png Варианты решения проблем: менять провайдера или бизнес логику компании – Александр Табачников, COO, TURBAPAY
2705.png Топ 5 альтернативных способов приёма платежей – Виктория Ивахно, CEO, SBSB
1f60e.png Александр Табачников - модератор, COO, TURBAPAY
1f680.png Присоединяйтесь 11 марта в 15:00 по Киеву. Актуальные вопросы и проблемы процессинга рубля, живая дискуссия и крутейшие спикеры – всё это на нашем новом ивенте!
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