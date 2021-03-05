Бесплатный вебинар "«Что не так с процессингом рубля"

Отправлено Сегодня, 13:35

Процессинг рубля под вопросомHigh-risk мерчантам всё сложнее работать с рублевыми картами. Мы хотим разобраться в причинах, услышать прогнозы экспертов и обсудить альтернативные методы.

SBSB FinTech Lawyers совместно с международными финтех-проектами проведут online meetup «Что не так с процессингом рубля: крах рынка или временные трудности?»

Мы подготовили актуальные и интересные вопросы по этой теме:

Обзор текущего состояния процессинга СНГ – Назар Иванченко, Business Dev. at Turbapay

Прогнозы дальнейшей работы - спикер уточняется

Варианты решения проблем: менять провайдера или бизнес логику компании – Александр Табачников, COO, TURBAPAY

Топ 5 альтернативных способов приёма платежей – Виктория Ивахно, CEO, SBSB

Александр Табачников - модератор, COO, TURBAPAY

Присоединяйтесь 11 марта в 15:00 по Киеву. Актуальные вопросы и проблемы процессинга рубля, живая дискуссия и крутейшие спикеры – всё это на нашем новом ивенте!