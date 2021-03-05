Juddy.biz - твоя любимая мобильная партнёрка! (1-click-flow, 2-click-f

Всем привет!
Давайте знакомиться, мы - Juddy.biz, партнерская программа монетизации мобильного трафика с помощью wapclick технологий.
В нашей системе представлены более 650 офферов различных тематик (адалт/мейнстрим) по 20+ операторам. Используются самые конвертабельные на рынке flow: 1-click, 2-click, pin-submit и т.д.
Прямые договоры с проверенными провайдерами гарантируют топовые отчисления c 2014 года, но при этом мы ежедневно работаем над более выгодными решениями для наших партнёров, поэтому обновления офферов/ГЕО происходят регулярно.
Для удобства привлечения трафика представлены несколько форматов слива: прямая ссылка, js/php коды, фобары. Доступны коды для безопасной работы с поисковыми системами.
Основные преимущества при работе с Juddy.biz:
- собственная платформа с продвинутой аналитикой трафика;
- широкий инструментарий (ребильность подписок, А/Б тестирование лендингов и т.д.);
- саппорт 24/7;
- ежедневные выплаты 1-2 раза в сутки;
- конвертация любой тематики (создаём персональные решения под трафик в том числе);
- вывод средств через объёмный пул инструментов: WMZ, банковские карты, агентские кабинеты и т.д.;
- работа по договору с доверенным и стабильным юридическим лицом;
- автоматический заказ выплат на ежедневной и еженедельной основе;
- публичный Black-list;
- открытость к предложениям по оптимизации системы.
Если вы ещё не зарегистрированы в нашей системе - пишите менеджерам, и они сориентируют вас по всем вопросам!
А если вы уже являетесь нашим партнёром, то велком в чат/телеграм/скайп узнать важные новости системы/ТОП по операторам или просто поболтать!
Контакты для связи:
Telegram: JuddyManager
Skype: Manager Juddy
Новости: https://t.me/juddynews