Juddy.biz - твоя любимая мобильная партнёрка! (1-click-flow, 2-click-f

Отправлено Сегодня, 12:59

Всем привет!

Давайте знакомиться, мы - Juddy.biz, партнерская программа монетизации мобильного трафика с помощью wapclick технологий.



В нашей системе представлены более 650 офферов различных тематик (адалт/мейнстрим) по 20+ операторам. Используются самые конвертабельные на рынке flow: 1-click, 2-click, pin-submit и т.д.

Прямые договоры с проверенными провайдерами гарантируют топовые отчисления c 2014 года, но при этом мы ежедневно работаем над более выгодными решениями для наших партнёров, поэтому обновления офферов/ГЕО происходят регулярно.

Для удобства привлечения трафика представлены несколько форматов слива: прямая ссылка, js/php коды, фобары. Доступны коды для безопасной работы с поисковыми системами.



Основные преимущества при работе с Juddy.biz:

- собственная платформа с продвинутой аналитикой трафика;

- широкий инструментарий (ребильность подписок, А/Б тестирование лендингов и т.д.);

- саппорт 24/7;

- ежедневные выплаты 1-2 раза в сутки;

- конвертация любой тематики (создаём персональные решения под трафик в том числе);

- вывод средств через объёмный пул инструментов: WMZ, банковские карты, агентские кабинеты и т.д.;

- работа по договору с доверенным и стабильным юридическим лицом;

- автоматический заказ выплат на ежедневной и еженедельной основе;

- публичный Black-list;

- открытость к предложениям по оптимизации системы.



Если вы ещё не зарегистрированы в нашей системе - пишите менеджерам, и они сориентируют вас по всем вопросам!

А если вы уже являетесь нашим партнёром, то велком в чат/телеграм/скайп узнать важные новости системы/ТОП по операторам или просто поболтать!



Контакты для связи:

Telegram: JuddyManager

Skype: Manager Juddy

Новости: https://t.me/juddynews