Скупка аккаунтов Google Ads (Adwords). Опыт, высокие цены!

Отправлено Сегодня, 11:52

Приветствую, на связи adw-kupon.ru

Хочу порекомендовать надежного, грамотного скупщика отработанных аккаунтов Adwords/Ads и предоставить промокод для денежного бонуса.

Скупает ваши старые аккаунты эдвордс на которых были потрачены деньги, но уже нет баланса.

Подойдут даже те, на которых вы использовали промокоды, например 500/3000 руб. и другие

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Пишите в любой чат по этой ссылке (виджет в правом нижнем углу):

Сообщите менеджеру промокод "от adw-kupon.ru" перед продажей

Первые 10 акков у вас купят дороже! Примеры бонусов расписаны выше!

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Скупка постоянно и в любых количествах. Требования:

1) чтобы аккаунты были не заблокированы

2) не удалены платежные данные (это имя, адрес, индекс и т.д., НЕ путать с привязанной картой/кошельком - их удалять можно и нужно).

Почём покупают:

1) руссике с тратами 2500-3500 (после промо) - любое кол-во, по 550р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

2) русские с тратами от 5к, любое кол-во, по 700р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

3) русские с тратами от 8к, любое кол-во, по 2000р (по промокоду первые 10 на 100р дороже)

4) русские с тратами от 20к, любое кол-во, по 2500р (по промокоду первые 10 на 100р дороже)

5) русские с тратами от 50к, любое кол-во, по 3000р (по промокоду первые 10 на 100р дороже)

6) русские с тратами от 100к, любое кол-во, по 4000р (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

7) украинские после промо, любое кол-во, по 750р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

8) украинские с тратами от 2к грв, любое кол-во, по 1000р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

9) украинские с тратами от 3к грв, любое кол-во, по 2000р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

10) украинские с тратами от 10к грв, любое кол-во, по 3000р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

11) украинские с тратами от 20к грв, любое кол-во, по 3500р (по промокоду первые 10 на 50р дороже)

12) украинские с тратами от 50к грв, любое кол-во, по 4000р (по промокоду первые 10 на 50р дороже) и т.д.

13) в валюте евро или доллары, любое кол-во, цена договорная, от 1000р и до 20.000р, (по промокоду первые 10 на 500р дороже)

14) акки в комплекте с доменами/сайтами, любое кол-во, цена договорная (по промокоду также первые 10 дороже)

15) акки в комплекте с дедиками/браузерными отпечатками, любое кол-во, цена договорная (по промокоду также первые 10 дороже)

16) любые другие акки которые у вас есть готовы рассмотреть и предложить цены, цена договорная (по промокоду также первые 10 дороже)

Они вам все расскажут и заплатят денег за ненужные аккаунты. Рекомендую, с ними постоянно работаю, пишите прямо сейчас!

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