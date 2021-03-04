Простая схема как получить 133$ на рекламу в Google Ads (Adwords)

Google дарит бонусы при первом запуске рекламы через Yagla.
Бесплатный промокод на удвоение платежа.
При первом запуске рекламы в Google Ads через Yagla получите бонусами до 133 долларов.
Купоны Google Ads — это бонусные средства. Они применяются автоматически во всех аккаунтах Google, пользователи которых работают через Yagla.
Предложение доступно для новых рекламодателей Google Ads в Yagla.
КАК ПОЛУЧИТЬ БОНУСЫ
1. Зарегистрируйтесь на сайте через спец. ПРОМО-ссылку
2. Создайте аккаунт Google Ads прямо в сервисе Yagla - если что, вам помогут ребята из техподдержки.
3. Начните траты на аккаунте не позднее 14 дней после его создания в Yagla.
Купон применится автоматически в день начала трат.
4. Через 31 день на ваш баланс в Google Ads будет зачислена сумма, которую вы потратили за этот период, но не более 133 $.
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Способ №2 как получить 4000 рублей на рекламу в Google Ads
Акция которая заслуживает внимания, думаю будет некоторым будет интересна, так как это не промокод который надо покупать.
В рамках акции партнер Google Ads — компания Aori Aori — предложит вам настроить новые рекламные кампании, а также даст вам возможность получения дополнительного бонуса на рекламный аккаунт в размере 4000 рублей.
Условия акции:
Пополните аккаунт на 1000Р и потратьте их на рекламу.
После этого 4000Р вернутся на ваш баланс.
Предложение действует для новых клиентов Google и Aori.
Как получить бонус:
1. Регистрация в Аори по этой ПРОМО ссылке. Перейдите в раздел "Настройки" - "4000 рублей от Google".
2. Заполните форму на странице. Дождитесь ответа от специалистов компании Aori.
3. Заполните бриф для бесплатной настройки рекламной кампании специалистами Aori.
4. Потратьте в рекламном кабинете Aori 1000 или более рублей на рекламу в Google Ads. Получите 4000 рублей в качестве бонуса.
Вашу первую рекламную кампанию специалисты Aori создадут для вас абсолютно бесплатно при пополнении баланса в Aori от 10 000 руб.
Aori — это рекламный агрегатор. Через простой личный кабинет Aori вы можете легко и быстро размещать рекламу, сравнивать эффективность объявлений и выбирать те, что приносят вам больше прибыли за меньшие деньги.
Другие виды промокодов напрямую в Гугл Адс можно купить ТУТ
Самый популярный кпон для РФ 500 руб. тратишь, получаешь 3000 бонус.