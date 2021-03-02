Hostingru.net - дешевый хостинг, регистрация доменов, SSL, VPS

Отправлено 02 Март 2021 - 17:38

Здравствуйте.

Наша компания Hostingru.net занимается предоставлением услуг виртуального хостинга/VPS, регистрации доменов, продажи сертификатов SSL, а также аренды выделенных серверов. Работаем с 2007 года.

Дешевый хостинг

- Цены начинаются от 37 рублей в месяц

- Безлимитный трафик

- Размещение на SSD

- Ежедневный backup

- Бесплатно перенесём ваш сайт к нам от другого хостера(кроме тарифного плана Микро)

- Выбор версии php(5.6-7.4) и модулей

- Бесплатный SSL сертификат Let's Encrypt

- Бесплатный домен 3-го уровня

- Поддержка кириллических доменов

- На тарифах с Cpanel конструктор сайтов с более чем 200 шаблонами

- Установка CMS и скриптов в 1 клик(более 280)

- Cloudlinux

- Поддержка Zend Guard и ionCube

- В случае переноса сайта от другого провайдера и оплаты хостинга на срок не менее 6 месяцев мы предоставим вам месяц хостинга в подарок

- Круглосуточная тех. поддержка

- Выбор панели управления ISPManager или Cpanel

Безлимитный хостинг

- Цены начинаются от 79 рублей в месяц

- Безлимитный трафик, FTP, почтовые ящики(на тарифных планах кроме первого также неограниченное количество сайтов, баз данных, доменов и поддоменов)

- Домен .RU, .РФ или .РУС бесплатно при оплате за год и дольше(2 года на тарифе "Первый", домен регистрируется на данные клиента)

- Поддержка кириллических доменов

- Размещение на SSD

- Ежедневный backup

- Бесплатно перенесём ваш сайт к нам от другого хостера

- Выбор версии php(5.6-7.4) и модулей

- Бесплатный SSL сертификат Let's Encrypt

- Бесплатный домен 3-го уровня

- Конструктор сайтов с более чем 200 шаблонами бесплатно

- Установка CMS и скриптов в 1 клик(более 280)

- Cloudlinux

- Поддержка Zend Guard и ionCube

- В случае переноса сайта от другого провайдера и оплаты хостинга на срок не менее 6 месяцев мы предоставим вам месяц хостинга в подарок

- Круглосуточная тех. поддержка

- Выбор панели управления ISPManager или Cpanel

- Скидки при оплате за год и более(до 30%)

- Бесплатный тестовый период до 15 дней

Премиум хостинг

- Цены начинаются от 349 рублей в месяц

- Большое количество системных ресурсов

- Безлимит трафика, FTP, почтовых ящиков, сайтов, баз данных, доменов и поддоменов

- Домен .RU, .РФ или .РУС бесплатно при оплате за год и дольше(домен регистрируется на данные клиента)

- Поддержка кириллических доменов

- Размещение на SSD

- Ежедневный backup

- Бесплатно перенесём ваш сайт к нам от другого хостера

- Выбор версии php(5.6-7.4) и модулей

- Бесплатный SSL сертификат Let's Encrypt

- Бесплатный домен 3-го уровня

- Конструктор сайтов с более чем 200 шаблонами бесплатно

- Установка CMS и скриптов в 1 клик(более 280)

- Cloudlinux

- Поддержка Zend Guard и ionCube

- В случае переноса сайта от другого провайдера и оплаты хостинга на срок не менее 6 месяцев мы предоставим вам месяц хостинга в подарок

- Круглосуточная тех. поддержка

- Выбор панели управления ISPManager или Cpanel

- Скидки при оплате за год и более(до 30%)

Хостинг для CMS

Промокод на скидку 50% на первый месяц хостинга: HOSTINGRU.NET

Домены

- Домен от 99 рублей в год

- Более 70 доменных зон

- Домен регистрируется на данные клиента

- Регистрируем домены в популярных зонах: .ru, .рф, .рус, .org, .com, .org, .net, .info, .name, .moscow, .москва

- Надоели обычные домены? Хотите выделиться? Мы регистрируем домены в необычных доменных зонах: .art, .bet, .blog, .business, .fun, .futbol, .games, .gift, .group, .kitchen, .link, .online, .ooo, .pet, .photo, .pictures, .promo, .top, .vip, .wiki, .work

- Поддержка кириллических доменов(в зонах, где это возможно)

- При регистрации домена 1 месяц хостинга в подарок

- Можем перенести ваш домен к нам(бесплатно от регистраторов: REG.RU, Webnames.ru, r01.ru)

SSL Сертификаты

- Сертификаты от 399 рублей в год

- Поддержка 99.3% браузеров

- Выдача сертификата от 3 минут

- Платный SSL сертификат поднимает авторитет сайта в глазах пользователя

- Наличие SSL сертификата необходимо для защиты передаваемой конфиденциальной информации между сайтом и пользователем

- Месяц хостинга бесплатно при покупке сертификата

VPS/VDS сервера

- Цены от 209 рублей в месяц

- SSD или NWMe

- Гарантированные системные ресурсы

- Виртуализация OVZ или KVM

- Бесплатная установка

- Мощные сервера и надёжный ЦОД

- Круглосуточная тех. поддержка

- Сервера в Москве

- Полные права и доступ

- Тестовый период для юр. лиц

- Установка ОС на ваш выбор

- Выделенный IP-адресс

- Дополнительные платные услуги

- Активация сервера в течении 5-10 минут

Вам не хватает ресурсов VPS/VDS? Возможно вам подойдут наши выделенные серверы

Хотите заработать? У нас есть реферальная программа. Получайте 10% от всех расходов привлечённого клиента ПОЖИЗНЕННО. Привлечённый клиент получает скидку 30% на первый месяц хостинга. Вы можете потратить деньги на наши услуги или вывести их. Подробнее об условиях партнёрской программы

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

С уважением команда, ХостингРУ.