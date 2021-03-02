Hostingru.net - дешевый хостинг, регистрация доменов, SSL, VPS

Здравствуйте.
Наша компания Hostingru.net занимается предоставлением услуг виртуального хостинга/VPS, регистрации доменов, продажи сертификатов SSL, а также аренды выделенных серверов. Работаем с 2007 года.
Дешевый хостинг
- Цены начинаются от 37 рублей в месяц
- Безлимитный трафик
- Размещение на SSD
- Ежедневный backup
- Бесплатно перенесём ваш сайт к нам от другого хостера(кроме тарифного плана Микро)
- Выбор версии php(5.6-7.4) и модулей
- Бесплатный SSL сертификат Let's Encrypt
- Бесплатный домен 3-го уровня
- Поддержка кириллических доменов
- На тарифах с Cpanel конструктор сайтов с более чем 200 шаблонами
- Установка CMS и скриптов в 1 клик(более 280)
- Cloudlinux
- Поддержка Zend Guard и ionCube
- В случае переноса сайта от другого провайдера и оплаты хостинга на срок не менее 6 месяцев мы предоставим вам месяц хостинга в подарок
- Круглосуточная тех. поддержка
- Выбор панели управления ISPManager или Cpanel
Безлимитный хостинг
- Цены начинаются от 79 рублей в месяц
- Безлимитный трафик, FTP, почтовые ящики(на тарифных планах кроме первого также неограниченное количество сайтов, баз данных, доменов и поддоменов)
- Домен .RU, .РФ или .РУС бесплатно при оплате за год и дольше(2 года на тарифе "Первый", домен регистрируется на данные клиента)
- Поддержка кириллических доменов
- Размещение на SSD
- Ежедневный backup
- Бесплатно перенесём ваш сайт к нам от другого хостера
- Выбор версии php(5.6-7.4) и модулей
- Бесплатный SSL сертификат Let's Encrypt
- Бесплатный домен 3-го уровня
- Конструктор сайтов с более чем 200 шаблонами бесплатно
- Установка CMS и скриптов в 1 клик(более 280)
- Cloudlinux
- Поддержка Zend Guard и ionCube
- В случае переноса сайта от другого провайдера и оплаты хостинга на срок не менее 6 месяцев мы предоставим вам месяц хостинга в подарок
- Круглосуточная тех. поддержка
- Выбор панели управления ISPManager или Cpanel
- Скидки при оплате за год и более(до 30%)
- Бесплатный тестовый период до 15 дней
Премиум хостинг
- Цены начинаются от 349 рублей в месяц
- Большое количество системных ресурсов
- Безлимит трафика, FTP, почтовых ящиков, сайтов, баз данных, доменов и поддоменов
- Домен .RU, .РФ или .РУС бесплатно при оплате за год и дольше(домен регистрируется на данные клиента)
- Поддержка кириллических доменов
- Размещение на SSD
- Ежедневный backup
- Бесплатно перенесём ваш сайт к нам от другого хостера
- Выбор версии php(5.6-7.4) и модулей
- Бесплатный SSL сертификат Let's Encrypt
- Бесплатный домен 3-го уровня
- Конструктор сайтов с более чем 200 шаблонами бесплатно
- Установка CMS и скриптов в 1 клик(более 280)
- Cloudlinux
- Поддержка Zend Guard и ionCube
- В случае переноса сайта от другого провайдера и оплаты хостинга на срок не менее 6 месяцев мы предоставим вам месяц хостинга в подарок
- Круглосуточная тех. поддержка
- Выбор панели управления ISPManager или Cpanel
- Скидки при оплате за год и более(до 30%)
Хостинг для CMS
Промокод на скидку 50% на первый месяц хостинга: HOSTINGRU.NET
Домены
- Домен от 99 рублей в год
- Более 70 доменных зон
- Домен регистрируется на данные клиента
- Регистрируем домены в популярных зонах: .ru, .рф, .рус, .org, .com, .org, .net, .info, .name, .moscow, .москва
- Надоели обычные домены? Хотите выделиться? Мы регистрируем домены в необычных доменных зонах: .art, .bet, .blog, .business, .fun, .futbol, .games, .gift, .group, .kitchen, .link, .online, .ooo, .pet, .photo, .pictures, .promo, .top, .vip, .wiki, .work
- Поддержка кириллических доменов(в зонах, где это возможно)
- При регистрации домена 1 месяц хостинга в подарок
- Можем перенести ваш домен к нам(бесплатно от регистраторов: REG.RU, Webnames.ru, r01.ru)
SSL Сертификаты
- Сертификаты от 399 рублей в год
- Поддержка 99.3% браузеров
- Выдача сертификата от 3 минут
- Платный SSL сертификат поднимает авторитет сайта в глазах пользователя
- Наличие SSL сертификата необходимо для защиты передаваемой конфиденциальной информации между сайтом и пользователем
- Месяц хостинга бесплатно при покупке сертификата
VPS/VDS сервера
- Цены от 209 рублей в месяц
- SSD или NWMe
- Гарантированные системные ресурсы
- Виртуализация OVZ или KVM
- Бесплатная установка
- Мощные сервера и надёжный ЦОД
- Круглосуточная тех. поддержка
- Сервера в Москве
- Полные права и доступ
- Тестовый период для юр. лиц
- Установка ОС на ваш выбор
- Выделенный IP-адресс
- Дополнительные платные услуги
- Активация сервера в течении 5-10 минут
Вам не хватает ресурсов VPS/VDS? Возможно вам подойдут наши выделенные серверы
Хотите заработать? У нас есть реферальная программа. Получайте 10% от всех расходов привлечённого клиента ПОЖИЗНЕННО. Привлечённый клиент получает скидку 30% на первый месяц хостинга. Вы можете потратить деньги на наши услуги или вывести их. Подробнее об условиях партнёрской программы
Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
С уважением команда, ХостингРУ.