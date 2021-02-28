Отправлено Вчера, 23:52

Кошка по имени Дутик (Дуся) медитирует на солнышко(е), приветствуя весну...

Всех с первым днем весны, друзья!





Кибер-травка зеленеет,

Кибер-солнышко блестит;

Кибер-ласточка с весною

В кибер-сени к нам летит...

Кибер-Плещеев. (с)