Кошка по имени Дутик (Дуся) медитирует на солнышко(е), приветствуя весну...
Всех с первым днем весны, друзья!
Кибер-травка зеленеет,
Кибер-солнышко блестит;
Кибер-ласточка с весною
В кибер-сени к нам летит...
Кибер-Плещеев. (с)
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Отправлено Вчера, 23:52
Кошка по имени Дутик (Дуся) медитирует на солнышко(е), приветствуя весну...
Всех с первым днем весны, друзья!
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