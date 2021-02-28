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С первым днем весны!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:52

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 23:52

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Кошка по имени Дутик (Дуся) медитирует на солнышко(е), приветствуя весну...
Всех с первым днем весны, друзья!
   
     

Кибер-травка зеленеет,
Кибер-солнышко блестит;
Кибер-ласточка с весною
В кибер-сени к нам летит...
   
Кибер-Плещеев. (с)

 

:biggrin:  :biggrin:  :biggrin:


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