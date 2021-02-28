Борьба в контексте с конкурентами, Склик рекламы - Begemotik.pro

В продаже программа по работе с поисковыми системами.
Разработка велась 8 месяцев, для 100% проверки и оттачивания методологии
анонимизации пользователей и потоков.
Проведено более 10 тестов на списание средств, и не возврата со стороны
Google ads.
Канал программы на Ютуб -
https://www.youtube....tm7re9ZSY-oA
Что делаем в склике рекламы в поиске (google/Yandex):
- Скликивает бюджеты конкурентов
- Убирает с платном выдачи конкурентов (в 100 запросах, конкуренты попадаются не
100 раз, а 50-25-10, зависит от Семантики, объема запросов в сутках, бюджетов на
компании у конкурентов на день)
- Повышает стоимость конверсии для конкурентов (в конверсию входит 25%-75%
кликов от бота что пропорционально увеличивает стоимость реальной конверсии)
- Заставляет конкурентов выключать рекламу в плане ее невыгодности (если они
следят за ее эффективностью). Если не следят то 3-5 месяцев и бюджетов
недостаточно чтобы вести РК в Google Ads для мелкого бизнеса или если нет твердых
других каналов.
- Повышение CTR PPC выдачи вашего сайта (Google и Yandex)
Другие функции программы в google и Yandex:
- Повышение CTR SEO выдачи вашего сайта (Google и Yandex)
- Наращивание ПФ вашего сайта с органического трафика (Google и Yandex)
- Накрутка поисковых подсказок (Google и Yandex)
Функционал:
- Работа в потоках
- разные фингерпринты (Gogole Analytics/ Метрика видит как разных юзеров)
- разрешениями, браузерами, ОС, устройствами
- работает на мобильных прокси (приватных, с урлом запросом для смены IP)
- работает на https/soks5 прокси
- Работает с движком естественного поведения человека, который сам подгружается с
источника
- Проводит на сайте от 1 до 8 минут, что дает полное естественное поведение
- Делает 1-15 клика за сессию, что дает полное естественное поведение
Возможности:
- Можно работать с любым ГЕО (указывает адрес в той зоне что вам нужно)
- ГЕО также присваивается с помощью Гео определение мобильных прокси (города к примеру)
- ГЕО можно присваивать доп. словом в поисковой фразе
- Работаем по 1-8 потоков, чтобы охватить всю рекламу на 1 странице выдачи, Если ее меньше, кликает ТОЛЬКО на рекламу
- 1 программа в 8 потоков, за 8 часов реализует 400-600 кликов
- На сервер или на ПК, можно ставить и запускать 3-10 версий программ, чтобы увеличить объём кликов в час и день
Оценка списывания по Google ads
После внедрений новых моментов анонимизации, процент должен быть выше 85%, последние тесты 01.2021 с реально списанными деньгами в google ads
Аналогичная ситуация и в Яндексе.
Пример рабочего сервера для работы 4-6 программ:
- Сервер на i7, 16gb оперативки, канал 100mb
- Мобильные прокси (1 программа запущенная = 1 моб. прокси)
- фингерпринт (40$ на 3 месяца)
- файл с ключевыми словами
- файл с blacklist/whitelist (сайты которые бот не кликает или кликает только их)
По стеку:
- 6 программ в 8 часов, могут реализовывать 2400-3600 кликов (это минимум 2100-3000 реально оплаченных в Google Ads)
1. Общий мануал настройки работы - https://community.be...y-begemotik.11/
2. Стратегия скликавания гугла - https://community.be...-google-ads.27/
3. Результаты поисковых накруток, уже есть в нашем телеграм канале
4. Есть первые отзывы о программе, в телеграм канале
5. Создали рубрику вопросов где есть ответы на самые распространенные проблемы при работе с программой
Есть вопросы, пишите - @alexgads (телеграм)
Канал программы - https://t.me/begemotik_pro
Сайт - https://community.begemotik.pro/