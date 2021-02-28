Борьба в контексте с конкурентами, Склик рекламы - Begemotik.pro

Отправлено Сегодня, 01:32

В‌ ‌продаже‌ ‌программа‌ ‌по‌ ‌работе‌ ‌с‌ ‌поисковыми‌ ‌системами.‌ ‌ ‌

Разработка‌ ‌велась‌ ‌8‌ ‌месяцев,‌ ‌для‌ ‌100%‌ ‌проверки‌ ‌и‌ ‌оттачивания‌ ‌методологии‌ ‌

анонимизации‌ ‌пользователей‌ ‌и‌ ‌потоков.‌ ‌

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Проведено‌ ‌более‌ ‌10‌ ‌тестов‌ ‌на‌ ‌списание‌ ‌средств,‌ ‌и‌ ‌не‌ ‌возврата‌ ‌со‌ ‌стороны‌ ‌

Google‌ ‌ads‌.‌ ‌

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Канал‌ ‌программы‌ ‌на‌ ‌Ютуб‌ ‌-‌ ‌

https://www.youtube....tm7re9ZSY-oA‌ ‌

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Что‌ ‌делаем‌ ‌в‌ ‌склике‌ ‌рекламы‌ ‌в‌ ‌поиске‌ ‌(google/Yandex):‌ ‌

-‌ ‌Скликивает‌ ‌бюджеты‌ ‌конкурентов‌ ‌

-‌ ‌Убирает‌ ‌с‌ ‌платном‌ ‌выдачи‌ ‌конкурентов‌ ‌(в‌ ‌100‌ ‌запросах,‌ ‌конкуренты‌ ‌попадаются‌ ‌не‌ ‌

100‌ ‌раз,‌ ‌а‌ ‌50-25-10,‌ ‌зависит‌ ‌от‌ ‌Семантики,‌ ‌объема‌ ‌запросов‌ ‌в‌ ‌сутках,‌ ‌бюджетов‌ ‌на‌ ‌

компании‌ ‌у‌ ‌конкурентов‌ ‌на‌ ‌день)‌ ‌

-‌ ‌Повышает‌ ‌стоимость‌ ‌конверсии‌ ‌для‌ ‌конкурентов‌ ‌(в‌ ‌конверсию‌ ‌входит‌ ‌25%-75%‌ ‌

кликов‌ ‌от‌ ‌бота‌ ‌что‌ ‌пропорционально‌ ‌увеличивает‌ ‌стоимость‌ ‌реальной‌ ‌конверсии)‌ ‌

-‌ ‌Заставляет‌ ‌конкурентов‌ ‌выключать‌ ‌рекламу‌ ‌в‌ ‌плане‌ ‌ее‌ ‌невыгодности‌ ‌(если‌ ‌они‌ ‌

следят‌ ‌за‌ ‌ее‌ ‌эффективностью).‌ ‌Если‌ ‌не‌ ‌следят‌ ‌то‌ ‌3-5‌ ‌месяцев‌ ‌и‌ ‌бюджетов‌ ‌

недостаточно‌ ‌чтобы‌ ‌вести‌ ‌РК‌ ‌в‌ ‌Google‌ ‌Ads‌ ‌для‌ ‌мелкого‌ ‌бизнеса‌ ‌или‌ ‌если‌ ‌нет‌ ‌твердых‌ ‌

других‌ ‌каналов.‌ ‌

-‌ ‌Повышение‌ ‌CTR‌ ‌PPC‌ ‌выдачи‌ ‌вашего‌ ‌сайта‌ ‌(Google‌ ‌и‌ ‌Yandex)‌ ‌

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Другие‌ ‌функции‌ ‌программы‌ ‌в‌ ‌google‌ ‌и‌ ‌Yandex:‌ ‌

-‌ ‌Повышение‌ ‌CTR‌ ‌SEO‌ ‌выдачи‌ ‌вашего‌ ‌сайта‌ ‌(Google‌ ‌и‌ ‌Yandex)‌ ‌

-‌ ‌Наращивание‌ ‌ПФ‌ ‌вашего‌ ‌сайта‌ ‌с‌ ‌органического‌ ‌трафика‌ ‌(Google‌ ‌и‌ ‌Yandex)‌ ‌

-‌ ‌Накрутка‌ ‌поисковых‌ ‌подсказок‌ ‌(Google‌ ‌и‌ ‌Yandex)‌ ‌

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Функционал:‌ ‌

-‌ ‌Работа‌ ‌в‌ ‌потоках‌ ‌

-‌ ‌разные‌ ‌фингерпринты‌ ‌(Gogole‌ ‌Analytics/‌ ‌Метрика‌ ‌видит‌ ‌как‌ ‌разных‌ ‌юзеров)‌ ‌

-‌ ‌разрешениями,‌ ‌браузерами,‌ ‌ОС,‌ ‌устройствами‌ ‌

-‌ ‌работает‌ ‌на‌ ‌мобильных‌ ‌прокси‌ ‌(приватных,‌ ‌с‌ ‌урлом‌ ‌запросом‌ ‌для‌ ‌смены‌ ‌IP)‌ ‌

-‌ ‌работает‌ ‌на‌ ‌https/soks5‌ ‌прокси‌ ‌

-‌ ‌Работает‌ ‌с‌ ‌движком‌ ‌естественного‌ ‌поведения‌ ‌человека,‌ ‌который‌ ‌сам‌ ‌подгружается‌ ‌с‌ ‌

источника‌ ‌

-‌ ‌Проводит‌ ‌на‌ ‌сайте‌ ‌от‌ ‌1‌ ‌до‌ ‌8‌ ‌минут,‌ ‌что‌ ‌дает‌ ‌полное‌ ‌естественное‌ ‌поведение‌ ‌

-‌ ‌Делает‌ ‌1-15‌ ‌клика‌ ‌за‌ ‌сессию,‌ ‌что‌ ‌дает‌ ‌полное‌ ‌естественное‌ ‌поведение‌ ‌





Возможности:

- Можно работать с любым ГЕО (указывает адрес в той зоне что вам нужно)

- ГЕО также присваивается с помощью Гео определение мобильных прокси (города к примеру)

- ГЕО можно присваивать доп. словом в поисковой фразе

- Работаем по 1-8 потоков, чтобы охватить всю рекламу на 1 странице выдачи, Если ее меньше, кликает ТОЛЬКО на рекламу

- 1 программа в 8 потоков, за 8 часов реализует 400-600 кликов

- На сервер или на ПК, можно ставить и запускать 3-10 версий программ, чтобы увеличить объём кликов в час и день

Оценка списывания по Google ads

После внедрений новых моментов анонимизации, процент должен быть выше 85%, последние тесты 01.2021 с реально списанными деньгами в google ads

Аналогичная ситуация и в Яндексе.

Пример рабочего сервера для работы 4-6 программ:

- Сервер на i7, 16gb оперативки, канал 100mb

- Мобильные прокси (1 программа запущенная = 1 моб. прокси)

- фингерпринт (40$ на 3 месяца)

- файл с ключевыми словами

- файл с blacklist/whitelist (сайты которые бот не кликает или кликает только их)

По стеку:

- 6 программ в 8 часов, могут реализовывать 2400-3600 кликов (это минимум 2100-3000 реально оплаченных в Google Ads)

1. Общий мануал настройки работы - https://community.be...y-begemotik.11/

2. Стратегия скликавания гугла - https://community.be...-google-ads.27/

3. Результаты поисковых накруток, уже есть в нашем телеграм канале

4. Есть первые отзывы о программе, в телеграм канале

5. Создали рубрику вопросов где есть ответы на самые распространенные проблемы при работе с программой

Есть вопросы, пишите - @alexgads (телеграм)

Канал программы - https://t.me/begemotik_pro

Сайт - https://community.begemotik.pro/