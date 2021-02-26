Отправлено Сегодня, 17:48

Расскажу как получить реальные $30 бонус для торговли

Привет всем! хочу поделиться промо ссылкой на получение 30$ в Робофорексе

Брал бонус, получилось вывести 62 бакса.

Очень доволен им, отбить сам бонус смог

Кстати, верификацию прошел достаточно быстро, но я реально первый раз регился в робофорекс.

Если будете привлекать людей, на бесплатные 30 баксов это легко, получите проценты с их сделок! Топовые зарабатывают десятки тысяч $ в месяц - известный факт.

Получить welcome бонус без депозита могут новые клиенты, открывшие счет в Робофорексе, а также трейдеры уже имеющие аккаунт, но еще не прошедшие верификацию и не получавшие бездепозитные бонусы от этого брокера ранее.

Интересно послушать у других как получилось, и может посоветуете торговые сиситемы для автоматической торговли.

А то я понажимал что-то почти нагад, повезло что в плюс наторговал и и вывел деньги

И ЕЩЕ:

Промокод 1500$ на торговлю криптовалютой, индексы, акции, форекс, металлы... НО! Дают вывести только 10% от бонуса = до 150$, все равно нормально для халявы.

Я бы не пропускал эту тему если сидите без денег.

Сначала, необходимо зарегистрироваться и открыть реальный торговый счет по моей специальной многоразовой промо-ссылке

(для удобства я ее сделал через редирект, чтобы вовремя обновлять актуальную ссылку на бонус, так как менялась уже не раз)