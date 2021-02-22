Ищем работу

SHTAZI-IT – это созданная в 2020 году компания-объединение опытнейших программистов, за плечами которых более восьми лет работы и десятки реализованных проектов. Мы работаем с клиентами из самых разных ниш и стремимся найти уникальный подход к каждой, даже самой нестандартной и сложной задаче, чтобы удовлетворить требования каждого заказчика.
Наиболее часто мы работаем со следующими задачами:
• Создание сервисов и админок;
• Создание Landing Page;
• Программирование на Python, PHP, HTML, CSS;
• Веб-дизайн;
• Создание парсеров, регеров, чекеров и т.д.;
• Разработка ПО под Windows;
• Создание магазинов с приемом Bitcoin, скриптов;
• Создание программ GUI;
• Создание HighLoad скриптов, криптоботов (C/C++);
• Доработка Open Source;
• Написание сервисов на WordPress и Bitrix
Наши контакты: Telegram – @GustaveDore
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Автор темы wefwfwef, Сегодня, 11:35
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