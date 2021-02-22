Ищем работу

Отправлено Сегодня, 11:35

SHTAZI-IT – это созданная в 2020 году компания-объединение опытнейших программистов, за плечами которых более восьми лет работы и десятки реализованных проектов. Мы работаем с клиентами из самых разных ниш и стремимся найти уникальный подход к каждой, даже самой нестандартной и сложной задаче, чтобы удовлетворить требования каждого заказчика.

Наиболее часто мы работаем со следующими задачами:

• Создание сервисов и админок;

• Создание Landing Page;

• Программирование на Python, PHP, HTML, CSS;

• Веб-дизайн;

• Создание парсеров, регеров, чекеров и т.д.;

• Разработка ПО под Windows;

• Создание магазинов с приемом Bitcoin, скриптов;

• Создание программ GUI;

• Создание HighLoad скриптов, криптоботов (C/C++);

• Доработка Open Source;

• Написание сервисов на WordPress и Bitrix

Наши контакты: Telegram – @GustaveDore

