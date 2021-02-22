Комплексная защита ваших данных и конфиденциальная связь

Отправлено Сегодня, 09:23

Все чаще и чаще в новостях появляются сообщения что корпорации зла, к примеру такие как Google, Microsoft, WhatsApp, Facebook, Apple, Яндекс и различные структуры, хотят все больше и больше получать данных о пользователях, мотивируя это тем что улучшают свои сервисы и что это все делается для нашего с вами блага. Хотя тем самым они вмешиваются в нашу личную и семейную жизнь, нарушают наши с вами права и свободы. А вот что потом происходит с нашими данными многие прекрасно знают или хотя бы догадываются. Цель нашей компании не допустить подобных посягательств и нарушений. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, и имеет право на тайну его корреспонденции. Каждый человек имеет право свободно передвигаться, свободно общаться и выбирать себе местожительство и не быть подконтрольным корпорациям зла, которые стараются отслеживать каждый наш шаг.

Компания Kryptos предлагает систему комплексной защиты от подобных угроз. Приобретая наши услуги вы получаете:

Защиту от определения вашего местоположения.

Защиту вашей конфиденциальной информации от любого вида шпионажа и хакерских атак.

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