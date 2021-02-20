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Перевод текста в речь нейросетями - сервис Zvukogram

Автор темы Zvukogram, Сегодня, 17:49

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#1 Zvukogram

Zvukogram

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Отправлено Сегодня, 17:49

Написали с другом сервис для озвучки речи нейросетями: https://zvukogram.com/speech/

Доступные языки:  Русский, Английский (USA), Английский (GB), Немецкий, Итальянский,  Французский, Португальский, Испанский, Турецкий, Казахский.

На данный момент 22 русских голоса от разных движков.

Послушайте примеры всех голосов на странице рейтинга голосов для озвучки:
https://zvukogram.com/rating/


Преимущества Звукограм:
+ Нет лимитов на количество символов для озвучки за 1 раз. Вы можете озвучить большой текст и на выходе получить 1 файл для скачивания. Например, у нас периодически озвучивают книги на 600-800 тысяч символов за раз.
+ Можно сразу скачать файл озвучки.
+ Можно сделать озвучку и кинуть на нее ссылку своим знакомым, например в мессенджер или ВК.
+ При озвучке роботы могу не так как надо поставить ударение. Вы можете поставить знаком + ударение перед нужно буквой, выделить проблемное предложение и озвучить только этот отрезок.
+ Можно менять интонации, скорость озвучки для отдельных предложений/слов в одном тексте. В других сервисах вы ставите скорость. интонация и с ней озвучивается текст целиком. У нас можно играться с этим параметром для каждого предложения или даже слова.
+ Можно озвучивать один текст разными голосами, например использовать женские голоса для озвучки цитат в тексте. Или можно сделать диалог.

Вариантов применения сервиса масса. Можно сделать озвучку для ютуб-канала, озвучить презентацию, сказку, голос автоответчика, лекцию, книгу, закон, статью из интернета анекдот или просто озвучить текстовое сообщение и отправить ссылку другу.

Пробуйте https://zvukogram.com/speech/

 


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