Перевод текста в речь нейросетями - сервис Zvukogram

Отправлено Сегодня, 17:49

Написали с другом сервис для озвучки речи нейросетями: https://zvukogram.com/speech/



Доступные языки: Русский, Английский (USA), Английский (GB), Немецкий, Итальянский, Французский, Португальский, Испанский, Турецкий, Казахский.



На данный момент 22 русских голоса от разных движков.



Послушайте примеры всех голосов на странице рейтинга голосов для озвучки:

https://zvukogram.com/rating/





Преимущества Звукограм:

+ Нет лимитов на количество символов для озвучки за 1 раз. Вы можете озвучить большой текст и на выходе получить 1 файл для скачивания. Например, у нас периодически озвучивают книги на 600-800 тысяч символов за раз.

+ Можно сразу скачать файл озвучки.

+ Можно сделать озвучку и кинуть на нее ссылку своим знакомым, например в мессенджер или ВК.

+ При озвучке роботы могу не так как надо поставить ударение. Вы можете поставить знаком + ударение перед нужно буквой, выделить проблемное предложение и озвучить только этот отрезок.

+ Можно менять интонации, скорость озвучки для отдельных предложений/слов в одном тексте. В других сервисах вы ставите скорость. интонация и с ней озвучивается текст целиком. У нас можно играться с этим параметром для каждого предложения или даже слова.

+ Можно озвучивать один текст разными голосами, например использовать женские голоса для озвучки цитат в тексте. Или можно сделать диалог.



Вариантов применения сервиса масса. Можно сделать озвучку для ютуб-канала, озвучить презентацию, сказку, голос автоответчика, лекцию, книгу, закон, статью из интернета анекдот или просто озвучить текстовое сообщение и отправить ссылку другу.



Пробуйте https://zvukogram.com/speech/