Партнерская программа vfxAlert c 70% RevShare

Привет!
Мы хотим представить вашему вниманию партнерскую программу, с помощью которой можно дополнительно монетизировать свой трафик! Подробности читай ниже!
Кто мы?!
vfxAlert - это полный набор аналитических инструментов для трейдинга. Официальная партнерская программа vfxAlert существует уже 5 лет, все это время платим стабильно и без задержек. Если вы уже поливаете на брокера, vfxAlert - это идеальный способ еще раз монетизировать свой бинарный и криптовалютный трафик.
Сколько платим?!
-
70% с каждой продажи, вне зависимости от статуса партнера
-
вечный кэш
Почему мы лучшие?!
-
Конвертируем ВЕСЬ бинарный трафик (даже тех, кто уже зарегистрирован у брокера)
-
Платим повторные платежи от пользователей, которые покупают повторные пакеты оповещений в Telegram
-
Работаем в любой стране и с любым брокером: отличная связка - сигналы vfxAlert + брокер
-
Предоставляем возможность выводить денежные средства любым удобным способом (Bitcoin, Ethereum, Payeer, QIWI, Yandex Money)
-
Создаем качественные рекламные материалы на разных языках (в кабинете партнера баннеры, лендинги, логотипы, скриншоты, видеоролики)
-
Показываем подробную статистику по каналам продаж в режиме реального времени
-
Поддерживаем и вдохновляем 24/7
Почему трейдеры выбирают наши сигналы?
-
Работаем в любом стране и с любым брокером
-
Делимся стратегиями и другими полезными материалами в нашем блоге
-
Даем возможность потестить наши сигналы в бесплатной версии
-
Предоставляем широкий выбор валютных активов,
-
Даем возможность торговать в выходные и праздники на криптовалюте
-
Решаем возникающие вопросы 24/7
Ты в деле?
С нетерпением ждем в нашей команде! Переходи по ссылке https://aff.vfxalert.com/en, присоединяйся к партнерской программе vfxAlert прямо сейчас и начинай зарабатывать вместе с нами! Если у тебя остались вопросы - пиши на почту partner@vfxalert.com