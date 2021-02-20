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Партнерская программа vfxAlert c 70% RevShare

Автор темы vfxAlert, Сегодня, 07:45

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#1 vfxAlert

vfxAlert

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Отправлено Сегодня, 07:45

Привет!

Мы хотим представить вашему вниманию партнерскую программу, с помощью которой можно дополнительно монетизировать свой трафик! Подробности читай ниже!

 

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Кто мы?!

 

vfxAlert - это полный набор аналитических инструментов для трейдинга. Официальная партнерская программа vfxAlert существует уже 5 лет, все это время платим стабильно и без задержек. Если вы уже поливаете на брокера, vfxAlert - это идеальный способ еще раз монетизировать свой бинарный и криптовалютный трафик.

 

Сколько платим?!

 

  • 70% с каждой продажи, вне зависимости от статуса партнера

  • вечный кэш

 

Почему мы лучшие?!

 

  • Конвертируем ВЕСЬ бинарный трафик (даже тех, кто уже зарегистрирован у брокера)

  • Платим повторные платежи от пользователей, которые покупают повторные пакеты оповещений в Telegram

  • Работаем в любой стране и с любым брокером: отличная связка - сигналы vfxAlert + брокер

  • Предоставляем возможность выводить денежные средства любым удобным способом (Bitcoin, Ethereum, Payeer, QIWI, Yandex Money)

  • Создаем качественные рекламные материалы на разных языках (в кабинете партнера баннеры, лендинги, логотипы, скриншоты, видеоролики)

  • Показываем подробную статистику по каналам продаж в режиме реального времени

  • Поддерживаем и вдохновляем 24/7

 

Почему трейдеры выбирают наши сигналы?

 

  • Работаем в любом стране и с любым брокером

  • Делимся стратегиями и другими полезными материалами в нашем блоге

  • Даем возможность потестить наши сигналы в бесплатной версии

  • Предоставляем широкий выбор валютных активов,

  • Даем возможность торговать в выходные и праздники на криптовалюте

  • Решаем возникающие вопросы 24/7

 

Ты в деле?

С нетерпением ждем в нашей команде! Переходи по ссылке https://aff.vfxalert.com/en, присоединяйся к партнерской программе vfxAlert прямо сейчас и начинай зарабатывать вместе с нами! Если у тебя остались вопросы - пиши на почту partner@vfxalert.com

 


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