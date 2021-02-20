Партнерская программа vfxAlert c 70% RevShare

Отправлено Сегодня, 07:45

Привет!

Мы хотим представить вашему вниманию партнерскую программу, с помощью которой можно дополнительно монетизировать свой трафик! Подробности читай ниже!

Кто мы?!

vfxAlert - это полный набор аналитических инструментов для трейдинга. Официальная партнерская программа vfxAlert существует уже 5 лет, все это время платим стабильно и без задержек. Если вы уже поливаете на брокера, vfxAlert - это идеальный способ еще раз монетизировать свой бинарный и криптовалютный трафик.

Сколько платим?!

70% с каждой продажи, вне зависимости от статуса партнера

вечный кэш

Почему мы лучшие?!

Конвертируем ВЕСЬ бинарный трафик (даже тех, кто уже зарегистрирован у брокера)

Платим повторные платежи от пользователей, которые покупают повторные пакеты оповещений в Telegram

Работаем в любой стране и с любым брокером: отличная связка - сигналы vfxAlert + брокер

Предоставляем возможность выводить денежные средства любым удобным способом (Bitcoin, Ethereum, Payeer, QIWI, Yandex Money)

Создаем качественные рекламные материалы на разных языках (в кабинете партнера баннеры, лендинги, логотипы, скриншоты, видеоролики)

Показываем подробную статистику по каналам продаж в режиме реального времени

Поддерживаем и вдохновляем 24/7

Почему трейдеры выбирают наши сигналы?

Работаем в любом стране и с любым брокером

Делимся стратегиями и другими полезными материалами в нашем блоге

Даем возможность потестить наши сигналы в бесплатной версии

Предоставляем широкий выбор валютных активов,

Даем возможность торговать в выходные и праздники на криптовалюте

Решаем возникающие вопросы 24/7

Ты в деле?

С нетерпением ждем в нашей команде! Переходи по ссылке https://aff.vfxalert.com/en, присоединяйся к партнерской программе vfxAlert прямо сейчас и начинай зарабатывать вместе с нами! Если у тебя остались вопросы - пиши на почту partner@vfxalert.com