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AdSkill - сервис безлимитного масштабирования ваших офферов

Автор темы Adskil Group, Сегодня, 10:49

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#1 Adskil Group

Adskil Group

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Отправлено Сегодня, 10:49

AdSkill Resell- это сервис для масштабирования ваших офферов.​

Наше рекламное агентство official marketing partners Facebook, мы уже 7 лет работаем на этой площадке и являемся экспертами. У нашей службы премодерации уже более 1 000 бесперебойных кейсов по самым различным офферам: белая и серая физ. товарка, инфобиз, образовательные проекты, нутра для наружного применения, приложения, лицензированный гемблинг и беттинг, верифицированный дейтинг.

Смысл сервиса в том, что у легальных офферов меньше ROI, но на объёмах, при стабильной работе и с безлимитным спендом, хватит и 40% У вас есть возможность пополнения Facebook и TikTok без НДС (20%), а также пост-оплата за счёт кредитной линии.

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7 главных плюшек сервиса:

  1. Выгодное пополнение рекламных систем
  2. Отбелевание офферов
  3. Безлимитное масштабирование прибыльной связки
  4. Коннект с менеджером в Facebook
  5. Кэшбэк до 5% от ежемесячного бюджета
  6. Закрытие документов для бухгалтерии
  7. Снижение комиссии за счет увеличения бюджета

Мы берем в работу только те офферы, по которым можем гарантировать беспрерывное масштабирование. Служба премодерации, в открытом диалоге с вашими байерами и менеджером в Facebook разрабатывают стабильное решение, чтобы сохранить вашу конверсию и обойти триггеры. Это существенно экономит время, на запуск новых кампаний тратится максимум один день, а проблемы с блокировками решаются моментально.
 

Размер кэшбэка зависит от вашего бюджета:
3% от 30 000 руб. до 200 000 руб,
4% от 200 000 руб до 1 000 000 руб,
5% свыше 1 000 000 руб.

С успешными партнёрами всегда найдем общий язык!​

Сайт: adskill.ru
Почта: ivan@adskillgroup.com
Telegram: @adskill_pro


Сообщение отредактировал Adskil Group: Сегодня, 10:49

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