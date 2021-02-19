AdSkill - сервис безлимитного масштабирования ваших офферов

Отправлено Сегодня, 10:49

AdSkill Resell- это сервис для масштабирования ваших офферов.​

Наше рекламное агентство official marketing partners Facebook, мы уже 7 лет работаем на этой площадке и являемся экспертами. У нашей службы премодерации уже более 1 000 бесперебойных кейсов по самым различным офферам: белая и серая физ. товарка, инфобиз, образовательные проекты, нутра для наружного применения, приложения, лицензированный гемблинг и беттинг, верифицированный дейтинг.



Смысл сервиса в том, что у легальных офферов меньше ROI, но на объёмах, при стабильной работе и с безлимитным спендом, хватит и 40% У вас есть возможность пополнения Facebook и TikTok без НДС (20%), а также пост-оплата за счёт кредитной линии.

7 главных плюшек сервиса:

Выгодное пополнение рекламных систем Отбелевание офферов Безлимитное масштабирование прибыльной связки Коннект с менеджером в Facebook Кэшбэк до 5% от ежемесячного бюджета Закрытие документов для бухгалтерии Снижение комиссии за счет увеличения бюджета

Мы берем в работу только те офферы, по которым можем гарантировать беспрерывное масштабирование. Служба премодерации, в открытом диалоге с вашими байерами и менеджером в Facebook разрабатывают стабильное решение, чтобы сохранить вашу конверсию и обойти триггеры. Это существенно экономит время, на запуск новых кампаний тратится максимум один день, а проблемы с блокировками решаются моментально.



Размер кэшбэка зависит от вашего бюджета:

3% от 30 000 руб. до 200 000 руб,

4% от 200 000 руб до 1 000 000 руб,

5% свыше 1 000 000 руб.



С успешными партнёрами всегда найдем общий язык!​

Сайт: adskill.ru

Почта: ivan@adskillgroup.com

Telegram: @adskill_pro

Сообщение отредактировал Adskil Group: Сегодня, 10:49