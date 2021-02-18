Отрисовка любой сложности

Отправлено Вчера, 22:33

Доброго времени суток друзья!

С особой любовью к деталям и качеству, выполним работу по отрисовки документов любой сложности.

Найдем общий язык даже с самым требовательным клиентом и реализуем его задачи в кротчайшие сроки!

• Рисуем практически любые документы (USA/EU/etc.)

• Сроки от 30 минут по мере загруженности.

• Индивидуальный подход к каждому заказу и к каждому клиенту

• Документы печатаются и фотографируются (Печатаем пластик)

• Система скидок для постоянных клиентов.

• Работаем 24 на 7

Мы стараемся не создавать больших очередей, максимальное время ожидания заказа, до 3 часов

Цены от 5$

Оплата BTC/QIWI

Telegram: @kpdcs