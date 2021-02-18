Отрисовка любой сложности

Доброго времени суток друзья!
С особой любовью к деталям и качеству, выполним работу по отрисовки документов любой сложности.
Найдем общий язык даже с самым требовательным клиентом и реализуем его задачи в кротчайшие сроки!
• Рисуем практически любые документы (USA/EU/etc.)
• Сроки от 30 минут по мере загруженности.
• Индивидуальный подход к каждому заказу и к каждому клиенту
• Документы печатаются и фотографируются (Печатаем пластик)
• Система скидок для постоянных клиентов.
• Работаем 24 на 7
Мы стараемся не создавать больших очередей, максимальное время ожидания заказа, до 3 часов
Цены от 5$
Оплата BTC/QIWI
Telegram: @kpdcs