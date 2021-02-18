Перейти к содержимому

Фотография

Отрисовка любой сложности

Автор темы Inside3399, Вчера, 22:33

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Inside3399

Inside3399

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 22:33

Доброго времени суток друзья!
 
С особой любовью к деталям и качеству, выполним работу по отрисовки документов любой сложности.
Найдем общий язык даже с самым требовательным клиентом и реализуем его задачи в кротчайшие сроки!
 
• Рисуем практически любые документы (USA/EU/etc.)
• Сроки от 30 минут по мере загруженности.
• Индивидуальный подход к каждому заказу и к каждому клиенту
• Документы печатаются и фотографируются (Печатаем пластик)
• Система скидок для постоянных клиентов.
• Работаем 24 на 7
 
Мы стараемся не создавать больших очередей, максимальное время ожидания заказа, до 3 часов
 
 
Цены от 5$
Оплата BTC/QIWI
 
Telegram: @kpdcs

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума