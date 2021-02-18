Дешевые подписчики telegram для реселлеров! Вывод в топ.

Всегда актуальные контакты (в случае бана телеги) - Услуги, цены и актуальные контакты
Здравствуйте. Мы предлагаем услуги по раскрутке Вашего канала/чата/группы в telegram различными методами:
Внимание! Для SMM панелей имеется api подключение и скидки от количества заказов! Автоматизируйте свой доход!
Цены для розничных покупателей!
Накрутка просмотров:
1 пост - 0.6р рублей за тысячу (можно поделить просмотры)
Подписчики:
45 рублей - 1000 подписчиков (Worldwide mix random)
55 рублей - 1000 подписчиков (Hindi + en random)
от 35р для SMM Панелей и ресселеров ! *При определенном количестве заказов в день
Инвайтинг:
100 человек - 200 рублей
500 человек - 800 рублей
1000 человек - 1500 рублей
5000 человек - 7500 рублей
10000 человек - 10000 рублей
Рассылка в ЛС: (за отдельную плату подберем тематические группы/чаты, . Парсинг бесплатно)
100 сообщений - 200 рублей
500 сообщений - 800 рублей
1000 сообщений - 1500 рублей
5000 сообщений - 7500 рублей
10000 сообщений - 10000 рублей
Блокировки каналов\чатов, снос с топа поиска (цена зависит от проекта и сложности)
- Выполняется по согласованию
Вывод в топ поиска (цена зависит от проекта и сложности)
- Выполняется по согласованию
Так же в продаже имеются telegram аккаунты :
Услуга выполняется под заказ. От 10р за аккаунт .
Бесплатная мини-услуга
Всем подарок от 50 до 100 подписчиков пишите по контактам ниже
Согласен на гаранта
Актуальные контакты:
Сайт - Moonopoly.top
телеграм - MOONOPOLYY
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@moonopolyy
Всегда актуальные контакты (в случае бана телеги) - Услуги, цены и актуальные контакты