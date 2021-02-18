Дешевые подписчики telegram для реселлеров! Вывод в топ.

Отправлено Вчера, 13:25





Всегда актуальные контакты (в случае бана телеги) - Услуги, цены и актуальные контакты





Здравствуйте. Мы предлагаем услуги по раскрутке Вашего канала/чата/группы в telegram различными методами:



Внимание! Для SMM панелей имеется api подключение и скидки от количества заказов! Автоматизируйте свой доход!

Цены для розничных покупателей!



Накрутка просмотров:



1 пост - 0.6р рублей за тысячу (можно поделить просмотры)



Подписчики:



45 рублей - 1000 подписчиков (Worldwide mix random)

55 рублей - 1000 подписчиков (Hindi + en random)

от 35р для SMM Панелей и ресселеров ! *При определенном количестве заказов в день



Инвайтинг:



100 человек - 200 рублей

500 человек - 800 рублей

1000 человек - 1500 рублей

5000 человек - 7500 рублей

10000 человек - 10000 рублей



Рассылка в ЛС: (за отдельную плату подберем тематические группы/чаты, . Парсинг бесплатно)



100 сообщений - 200 рублей

500 сообщений - 800 рублей

1000 сообщений - 1500 рублей

5000 сообщений - 7500 рублей

10000 сообщений - 10000 рублей





Блокировки каналов\чатов, снос с топа поиска (цена зависит от проекта и сложности)

- Выполняется по согласованию



Вывод в топ поиска (цена зависит от проекта и сложности)

- Выполняется по согласованию





Так же в продаже имеются telegram аккаунты :

Услуга выполняется под заказ. От 10р за аккаунт .





Бесплатная мини-услуга

Всем подарок от 50 до 100 подписчиков пишите по контактам ниже



Согласен на гаранта





Актуальные контакты:

Сайт - Moonopoly.top

телеграм - MOONOPOLYY

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Всегда актуальные контакты (в случае бана телеги) - Услуги, цены и актуальные контакты