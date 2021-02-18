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Дешевые подписчики telegram для реселлеров! Вывод в топ.

Автор темы moonopoly, Вчера, 13:25

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#1 moonopoly

moonopoly

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Обычный

Отправлено Вчера, 13:25

Moonopoly-thread-2.jpg

Всегда актуальные контакты (в случае бана телеги) - Услуги, цены и актуальные контакты


Здравствуйте. Мы предлагаем услуги по раскрутке Вашего канала/чата/группы в telegram различными методами:

Внимание!  Для SMM панелей имеется api подключение и скидки от количества заказов! Автоматизируйте свой доход!
Цены для розничных покупателей!

Накрутка просмотров:

  1 пост - 0.6р рублей за тысячу (можно поделить просмотры)

Подписчики:

  45 рублей - 1000 подписчиков (Worldwide mix random)
  55 рублей - 1000 подписчиков (Hindi + en  random)
  от 35р для SMM Панелей и ресселеров ! *При определенном количестве заказов в день

Инвайтинг:

  100 человек - 200 рублей
  500 человек - 800 рублей
  1000 человек - 1500 рублей
  5000 человек - 7500 рублей
  10000 человек - 10000 рублей

Рассылка в ЛС: (за отдельную плату подберем тематические группы/чаты, . Парсинг бесплатно)

  100 сообщений - 200 рублей
  500 сообщений - 800 рублей
  1000 сообщений - 1500 рублей
  5000 сообщений - 7500 рублей
  10000 сообщений - 10000 рублей


Блокировки каналов\чатов, снос с топа поиска (цена зависит от проекта и сложности)
- Выполняется по согласованию

Вывод в топ поиска (цена зависит от проекта и сложности)
- Выполняется по согласованию


Так же в продаже имеются telegram аккаунты :
Услуга выполняется под заказ.   От 10р за аккаунт .


Бесплатная мини-услуга
Всем    подарок от 50 до 100 подписчиков пишите по контактам ниже

Согласен на гаранта


Актуальные контакты:
Сайт -  Moonopoly.top
телеграм  - MOONOPOLYY
Скопируйте и вставьте в сохраненное, чтобы не попасться на фейк
@moonopolyy

Всегда актуальные контакты (в случае бана телеги) - Услуги, цены и актуальные контакты

 


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