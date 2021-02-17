НОВЫЙ ПРОЕКТ

Бинарный маркетинг - это система, которая состоит из двух ячеек на первом уровне.
- Стоимость 1-го уровня всего 20 рублей
- 2 партнера в 1-й линии
- Максимальный уровень 10 (10 линий)
- Работает перелив структуры от спонсоров, партнеров и системы
- Нет принудительного перехода по уровням
- Реферальное вознаграждение 50% с каждого повышения уровня личным партнером
- Минимальный порог входа в BinariK 20 РУБЛЕЙ!
- Выход 13 981 000 РУБЛЕЙ!
Задумайтесь, посчитайте и давайте на сайт информацию изучать!
Проект работает 6-й день, самое время заходить.
https://binarik.com/?reff=3133