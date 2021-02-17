НОВЫЙ ПРОЕКТ

Отправлено Сегодня, 16:39

Бинарный маркетинг - это система, которая состоит из двух ячеек на первом уровне.

- Стоимость 1-го уровня всего 20 рублей

- 2 партнера в 1-й линии

- Максимальный уровень 10 (10 линий)

- Работает перелив структуры от спонсоров, партнеров и системы

- Нет принудительного перехода по уровням

- Реферальное вознаграждение 50% с каждого повышения уровня личным партнером

- Минимальный порог входа в BinariK 20 РУБЛЕЙ!

- Выход 13 981 000 РУБЛЕЙ!

Задумайтесь, посчитайте и давайте на сайт информацию изучать!

Проект работает 6-й день, самое время заходить.

https://binarik.com/?reff=3133