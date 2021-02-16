Ручное размещение и ведение тем на форумах. Отзывы.

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Размещение на форумах
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Мы предлагаем ручное размещение вашей темы на форумах различных тематик. Мы не будем размещать объявление о финансовых услугах на форуме садоводов - площадки подбираются согласно тематике объявления.
Все форумы, на которых мы создадим вашу тему, являются живыми и модерируемыми.
Текст объявления предоставляет заказчик.
Цена зависит от тематики и объёма заказа.
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Ориентиры цен
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Размещение на 50-ти форумах: 2 000 руб
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Размещение на 100 форумах: 4 000 руб
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(Если профили Ваши, то -50%)
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Ведение тем на форумах
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Для привлечения клиентов с форумов недостаточно разместить там темы, необходимо регулярно их поддерживать для поднятия в списке тем и демонстрации стабильной работы.
Мы готовы снять этот груз с Ваших, и без того нагруженных, плеч.
Стандартный пакет подразумевает размещение 10-ти уникальных сообщений в месяц в каждой предоставленной теме. Сообщения не "UP", "Работаем" и т.п., а уникальные шаблонные посты, которые содержат согласованную с Вами информацию.
Постинг осуществляется с выданных Вами аккаунтов, либо мы регистрируем аккаунт представителя.
Окончательная цена зависит от количества тем. Напишите нам и мы договоримся.
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Ориентиры цен
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Ведение 10-ти тем (10 постов/месяц): 3 000 руб/мес
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Ведение 10-ти тем (20 постов/месяц): 5 000 руб/мес
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Ведение 50-ти тем (10 постов/месяц): 8 000 руб/мес
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Ведение 50-ти тем (20 постов/месяц): 12 000 руб/мес
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Ведение 100 тем (10 постов/месяц): 12 000 руб/мес
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Ведение 100 тем (20 постов/месяц): 16 000 руб/мес
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Отзывы на форумах
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Есть определённый сегмент потенциальных клиентов, которые избегают взаимодействия с сервисами, которые не имеют отзывов от других независимых пользователей на независимых площадках.
И любой пользователь форума легко определит накрученный отзыв, сделанный фрилансером с биржи, потому что фрилансер не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве как мы!
В нашем арсенале есть куча раскрученных и живых аккаунтов на сотнях форумов!
Мы оставляем отзывы от которых не пахнет заказухой и не пишем их подряд!
Мы продаём пакет отзывов, который распределяем на весь срок работы, составляя чёткий план.
Напишите нам и скажите на какие форумы Вам нужны отзывы, а мы посчитаем сколько это будет стоить.
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Ориентиры цен
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Отзывы с аккаунтов от 10 до 150 сообщений
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10 отзывов на случайных форумах из предоставленного списка (срок договорной): 2 500 руб
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20 отзывов на случайных форумах из предоставленного списка (срок договорной): 4 500 руб
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30 отзывов на случайных форумах из предоставленного списка (срок договорной): 6 000 руб
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50 отзывов на случайных форумах из предоставленного списка (срок договорной): 9 000 руб
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100 отзывов на случайных форумах из предоставленного списка (срок договорной): 16 000 руб
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Не стоит недооценивать важность форумов!
Если у нас не будет базы нужной тематики, то мы её соберём в течение одного дня.
E-mail: vedenieforumov@gmail.com