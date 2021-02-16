Ручное размещение и ведение тем на форумах. Отзывы.

Отправлено Сегодня, 13:25

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Размещение на форумах

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Мы предлагаем ручное размещение вашей темы на форумах различных тематик. Мы не будем размещать объявление о финансовых услугах на форуме садоводов - площадки подбираются согласно тематике объявления.

Все форумы, на которых мы создадим вашу тему, являются живыми и модерируемыми.

Текст объявления предоставляет заказчик.

Цена зависит от тематики и объёма заказа.

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Ориентиры цен

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Размещение на 50-ти форумах: 2 000 руб

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Размещение на 100 форумах: 4 000 руб

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(Если профили Ваши, то -50%)

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Ведение тем на форумах

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Для привлечения клиентов с форумов недостаточно разместить там темы, необходимо регулярно их поддерживать для поднятия в списке тем и демонстрации стабильной работы.

Мы готовы снять этот груз с Ваших, и без того нагруженных, плеч.

Стандартный пакет подразумевает размещение 10-ти уникальных сообщений в месяц в каждой предоставленной теме. Сообщения не "UP", "Работаем" и т.п., а уникальные шаблонные посты, которые содержат согласованную с Вами информацию.

Постинг осуществляется с выданных Вами аккаунтов, либо мы регистрируем аккаунт представителя.

Окончательная цена зависит от количества тем. Напишите нам и мы договоримся.

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Ориентиры цен

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Ведение 10-ти тем (10 постов/месяц): 3 000 руб/мес

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Ведение 10-ти тем (20 постов/месяц): 5 000 руб/мес

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Ведение 50-ти тем (10 постов/месяц): 8 000 руб/мес

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Ведение 50-ти тем (20 постов/месяц): 12 000 руб/мес

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Ведение 100 тем (10 постов/месяц): 12 000 руб/мес

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Ведение 100 тем (20 постов/месяц): 16 000 руб/мес

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Отзывы на форумах

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Есть определённый сегмент потенциальных клиентов, которые избегают взаимодействия с сервисами, которые не имеют отзывов от других независимых пользователей на независимых площадках.

И любой пользователь форума легко определит накрученный отзыв, сделанный фрилансером с биржи, потому что фрилансер не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве как мы!

В нашем арсенале есть куча раскрученных и живых аккаунтов на сотнях форумов!

Мы оставляем отзывы от которых не пахнет заказухой и не пишем их подряд!

Мы продаём пакет отзывов, который распределяем на весь срок работы, составляя чёткий план.

Напишите нам и скажите на какие форумы Вам нужны отзывы, а мы посчитаем сколько это будет стоить.

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Ориентиры цен

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Отзывы с аккаунтов от 10 до 150 сообщений

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10 отзывов на случайных форумах из предоставленного списка (срок договорной): 2 500 руб

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20 отзывов на случайных форумах из предоставленного списка (срок договорной): 4 500 руб

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30 отзывов на случайных форумах из предоставленного списка (срок договорной): 6 000 руб

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50 отзывов на случайных форумах из предоставленного списка (срок договорной): 9 000 руб

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100 отзывов на случайных форумах из предоставленного списка (срок договорной): 16 000 руб

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Не стоит недооценивать важность форумов!

Если у нас не будет базы нужной тематики, то мы её соберём в течение одного дня.

E-mail: vedenieforumov@gmail.com