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ЗОЖ марафон-перезагрузка 2021

Автор темы marinaecomir, Сегодня, 15:23

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#1 marinaecomir

marinaecomir

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Отправлено Сегодня, 15:23

Как проходит подготовка к завтрашнему празднику 
Святого Валентина?  :)  Успели заготовить подарки на 14 и 23 февраля, 8 марта? 
:wub:
 
Прохожу сейчас очень классный ЗОЖ марафон-перезагрузка 2021.
И спешу сообщить, что регистрация на него скоро завершается, успейте принять участие на очень выгодных условиях. Подарите экопродукцию по здоровью + ЗОЖ марафон себе и близким. ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ПОДАРКА, чтобы выразить любовь и заботу любимым ☺ 
 
До 15 февраля ещё открыта регистрация и есть время, чтобы получить полезные вкусняшки на выгодных условиях.
Вас ждет:
  ПРОКАЧКА ФИГУРЫ. 
Каждый день – реальный шаг к фигуре мечты! 
Эксперты подготовили мегаэффективный фитнес-гид, полный целевых тренировок, которые помогут вам привести тело в тонус и привести сознание в порядок (в удобном формате видео, вебинары от экспертов). 
ВСЕ МЕДИА-МАТЕРИАЛЫ в видео-записях, чек-листах, мощный контент ОСТАЮТСЯ у ВАС!
 
  ЛЕГКОСТЬ БЕЗ ДИЕТ. 
Да, в новый год – с новым вкусным меню! 
Работаем над ошибками, правильно считаем калории и БЖУ, формируем полезные привычки.
 
А на финише Марафона получаете:
  Специальную программу онлайн-тренировок, которая поможет приблизиться к фигуре мечты, зарядит бодростью и энергией для новых побед в жизни и спорте;
  Несгибаемую уверенность в собственных силах;
  Лайфхаки для красивой фигуры, правила расчета по БЖУ и еще много полезных знаний и навыков!
 
КАК  ЖЕ МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МАРАФОНЕ?
 
Чтобы стать участником Марафона:
   Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в Siberian Wellness по ссылке  - https://clck.ru/T43yd
   Проверьте наличие подписки на рассылку Компании в BackOffice
   Закажите продукты Siberian Wellness 
от  100 баллов (в одном заказе!) ~3100–4000 рублей и выше в зависимости от приобретенных продуктов Siberian Wellness – и Вы уже в клубе  
   После оформления заказа с нужной суммой баллов приглашение на Марафон придет на указанный e-mail при регистрации.
 
Успейте присоединиться к ЗОЖ марафону и получайте мега-мощный контент, который преобразит Вас, Вашу жизнь и любимых!
 

 

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