Отправлено Сегодня, 15:23

Как проходит подготовка к завтрашнему празднику

Успели заготовить подарки на 14 и 23 февраля, 8 марта? Святого Валентина?Успели заготовить подарки на 14 и 23 февраля, 8 марта?

Прохожу сейчас очень классный ЗОЖ марафон-перезагрузка 2021.

И спешу сообщить, что регистрация на него скоро завершается, успейте принять участие на очень выгодных условиях. Подарите экопродукцию по здоровью + ЗОЖ марафон себе и близким. ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ПОДАРКА, чтобы выразить любовь и заботу любимым ☺

До 15 февраля ещё открыта регистрация и есть время, чтобы получить полезные вкусняшки на выгодных условиях.

Вас ждет:

ПРОКАЧКА ФИГУРЫ.

Каждый день – реальный шаг к фигуре мечты!

Эксперты подготовили мегаэффективный фитнес-гид, полный целевых тренировок, которые помогут вам привести тело в тонус и привести сознание в порядок (в удобном формате видео, вебинары от экспертов).

ВСЕ МЕДИА-МАТЕРИАЛЫ в видео-записях, чек-листах, мощный контент ОСТАЮТСЯ у ВАС!

ЛЕГКОСТЬ БЕЗ ДИЕТ.

Да, в новый год – с новым вкусным меню!

Работаем над ошибками, правильно считаем калории и БЖУ, формируем полезные привычки.

А на финише Марафона получаете:

Специальную программу онлайн-тренировок, которая поможет приблизиться к фигуре мечты, зарядит бодростью и энергией для новых побед в жизни и спорте;

Несгибаемую уверенность в собственных силах;

Лайфхаки для красивой фигуры, правила расчета по БЖУ и еще много полезных знаний и навыков!

КАК ЖЕ МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МАРАФОНЕ?

Чтобы стать участником Марафона:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в Siberian Wellness по ссылке - https://clck.ru/T43yd

Проверьте наличие подписки на рассылку Компании в BackOffice

Закажите продукты Siberian Wellness

от 100 баллов (в одном заказе!) ~3100–4000 рублей и выше в зависимости от приобретенных продуктов Siberian Wellness – и Вы уже в клубе

После оформления заказа с нужной суммой баллов приглашение на Марафон придет на указанный e-mail при регистрации.

Успейте присоединиться к ЗОЖ марафону и получайте мега-мощный контент, который преобразит Вас, Вашу жизнь и любимых!