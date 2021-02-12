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Продам ЗАРАБОТОК НА ОШИБКЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

Автор темы informer28, Сегодня, 14:38

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#1 informer28

informer28

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Отправлено Сегодня, 14:38

100 процентный курс ,в наличии 5 штук,можно и в одни руки цена 1000р,гарант приветствуется
ВИДЕО КУРС о замеченной ошибке администраторов интернет магазина

Курс позволяет зарабатывать на ошибке от 5$ за 5 минут. Но курс не подойдет человеку,который ищет готовый бизнес где все автоматизировано. Руками придется работать, но не много.

После просмотра - Вы узнаете как покупать игры со скидкой 30% и продавать их тут же за нормальную стоимость. На данный момент, прибыль с одной игры составляет 5$.

Получать деньги будем на Payeer кошелек, но есть возможность получать их на Яндекс.Деньги, Вебмани и Qiwi т.д
Телега @informer28
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