Продам ЗАРАБОТОК НА ОШИБКЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

Отправлено Сегодня, 14:38

100 процентный курс ,в наличии 5 штук,можно и в одни руки цена 1000р,гарант приветствуется

ВИДЕО КУРС о замеченной ошибке администраторов интернет магазина



Курс позволяет зарабатывать на ошибке от 5$ за 5 минут. Но курс не подойдет человеку,который ищет готовый бизнес где все автоматизировано. Руками придется работать, но не много.



После просмотра - Вы узнаете как покупать игры со скидкой 30% и продавать их тут же за нормальную стоимость. На данный момент, прибыль с одной игры составляет 5$.



Получать деньги будем на Payeer кошелек, но есть возможность получать их на Яндекс.Деньги, Вебмани и Qiwi т.д

Телега @informer28

