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КотоЛото - лото-партнерка с мгновенными выплатами от 10 руб. (ру траф)

Автор темы JBB, Сегодня, 01:04

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#1 JBB

JBB

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Отправлено Сегодня, 01:04

Кото-Лото - это простая и честная лотерея, с небольшими ставками (максимум 500руб.). Работаем недавно.
ЦА - молодежь до 25 лет.
Модель по ревшаре - платим 20% ежечасно (при ставке 500 руб. - 100 руб. ваши) с каждой игры, вне зависимости от того, выиграл или нет.
Выплаты от 10 руб. в любое время на AdvCash, Payeer, на балансы телефонов.

В подавляющем большинстве случаев выплаты проходят молниеносно (бывают проблемы с платежным шлюзом, но это от нас не зависит, можно написать админам, решают по ходу). Сейчас работаем над выплатами на Qiwi и Яндекс.
Буду рад ответить на ваши вопросы.

catloto.com - присоединиться можно здесь (ссылка на описание ПП, без рефки)

задать вопрос можно через бота в телеге: @catloto_bot

 


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