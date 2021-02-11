КотоЛото - лото-партнерка с мгновенными выплатами от 10 руб. (ру траф)

Отправлено Сегодня, 01:04

Кото-Лото - это простая и честная лотерея, с небольшими ставками (максимум 500руб.). Работаем недавно.

ЦА - молодежь до 25 лет.

Модель по ревшаре - платим 20% ежечасно (при ставке 500 руб. - 100 руб. ваши) с каждой игры, вне зависимости от того, выиграл или нет.

Выплаты от 10 руб. в любое время на AdvCash, Payeer, на балансы телефонов.

В подавляющем большинстве случаев выплаты проходят молниеносно (бывают проблемы с платежным шлюзом, но это от нас не зависит, можно написать админам, решают по ходу). Сейчас работаем над выплатами на Qiwi и Яндекс.

Буду рад ответить на ваши вопросы.



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