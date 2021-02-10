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Продам кошельки WebMoney. Проверенные документы.

Автор темы kkoff22, Вчера, 20:49

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#1 kkoff22

kkoff22

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Отправлено Вчера, 20:49

Продам формальные аттестаты (New), по ценам ниже средних рыночных.

Предлагаю к покупке качественные формальные аттестаты с проверенными документами, а конкретно:

1)Сканы вложены
2)Фото id вложенные

Все данные привязанные к кошельку не использовались в системе WebMoney, возможно использовать для любых нужд.
Доступные системы управления кошельком (light, classic, standart), BL: -1, TL: 0

 

При покупке предоставляю полную перепривязку на ваши данные:

1)Sim-карта
2)Почта-пароль

Узнать цены вы можете написав мне в соц. сети телеграм  (никнейм - @ffokkk) практически в любое время!
Продажа осуществляется через гарант-сервис.


 


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