Продам кошельки WebMoney. Проверенные документы.

Отправлено Вчера, 20:49

Продам формальные аттестаты (New), по ценам ниже средних рыночных.



Предлагаю к покупке качественные формальные аттестаты с проверенными документами, а конкретно:



1)Сканы вложены

2)Фото id вложенные



Все данные привязанные к кошельку не использовались в системе WebMoney, возможно использовать для любых нужд.

Доступные системы управления кошельком (light, classic, standart), BL: -1, TL: 0

При покупке предоставляю полную перепривязку на ваши данные:



1)Sim-карта

2)Почта-пароль



Узнать цены вы можете написав мне в соц. сети телеграм (никнейм - @ffokkk) практически в любое время!

Продажа осуществляется через гарант-сервис.





