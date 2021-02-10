Продам кошельки WebMoney. Проверенные документы.

Продам формальные аттестаты (New), по ценам ниже средних рыночных.
Предлагаю к покупке качественные формальные аттестаты с проверенными документами, а конкретно:
1)Сканы вложены
2)Фото id вложенные
Все данные привязанные к кошельку не использовались в системе WebMoney, возможно использовать для любых нужд.
Доступные системы управления кошельком (light, classic, standart), BL: -1, TL: 0
При покупке предоставляю полную перепривязку на ваши данные:
1)Sim-карта
2)Почта-пароль
Узнать цены вы можете написав мне в соц. сети телеграм (никнейм - @ffokkk) практически в любое время!
Продажа осуществляется через гарант-сервис.