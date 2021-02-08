Отправлено Вчера, 16:38

Доверенная рекламная ссылка на Фейсбуке за 1 минуту !



Что дает доверенная ссылка ?



- 100% Гарантия модерации вашей рекламной ссылки

- Намного более Быстрая модерация

- Цена за клик у доверенных ссылок ниже на 20%

- Более долгая продолжительность жизни аккаунтов



Как это я делаю?

Все просто ваша рекламная ссылка будет размещена в социальных аккаунтах реальных людей из разных стран - которые на это соглашались.



Цена 35 рублей.

Жду линку... Первая бесплатно



Контакты:

Контакт @fb_shares



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