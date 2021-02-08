Доверенная рекламная ссылка на Фейсбуке за 1 минуту !
Что дает доверенная ссылка ?
- 100% Гарантия модерации вашей рекламной ссылки
- Намного более Быстрая модерация
- Цена за клик у доверенных ссылок ниже на 20%
- Более долгая продолжительность жизни аккаунтов
Как это я делаю?
Все просто ваша рекламная ссылка будет размещена в социальных аккаунтах реальных людей из разных стран - которые на это соглашались.
Цена 35 рублей.
Жду линку... Первая бесплатно
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