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Раздача от Arrano

Автор темы Serega2020, Вчера, 19:24

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#1 Serega2020

Serega2020

    Ученик

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Обычный

Отправлено Вчера, 19:24

 

Мощный, простой, удобный децентрализованный обмен. Акция до 30 февраля 2021 года!
Зарегистрироваться https://arrano.netwo...?ref=Serega2020. За регистрацию получаете сразу 100 ANO. 1 ANO ~ 0.004 ETH. До начала внедрения осталось не так уж и много времени! Успей запрыгнуть в DeFi.
Экосистема для разработки честных криптопродуктов для сообщества крипто энтузиастов Arrano. Сеть полностью токенизирована и состоит из 4 разных сообществ, которые вносят свой вклад в разработку проектов. Возможность для новичка и эксперта войти в эру заработка DeFi. 

Хочу добавить для получения токенов надо подтвердить свою почту и скачать кошелек от этого проекта на телефон.

 

 


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