LeaksRadar – сервис для проверки и сохранения вашей анонимности

Отправлено Сегодня, 16:57

Сервис leaksradar.com позволяет любому пользователю узнать, какую информацию могут собрать о нём различные сайты. А потом – воспользоваться советами по устранению утечек и повышению уровня анонимности в сети. С его помощью получится узнать, смогут ли вас идентифицировать рекламодатели, социальные сети или мошенники, способные использовать эти данные в своих целях. Ведь пользователя можно определить по cookies, IP и целому ряду браузерных отпечатков – разрешению экрана, плагинам, версии операционной системы и другим параметрам браузера. И даже по шрифтам, уникальным идентификационным номерам оборудования и заряду батареи мобильного устройства. Чтобы сохранить свою конфиденциальность, как раз и приходится использовать такие сервисы как Leaks Radar.

Преимущества использования

Список плюсов, которые получит пользователь LeaksRadar, включает:

Вывод максимально полной информации, которую получают сайты о пользователе, включая браузер, IP, провайдера, язык, WebGL, WebRTC, координаты и Canvas Fingerprint. Наличие интерактивных проверок, которые указывают на проблемы в настройках браузера. Это позволяет избежать блокировок со стороны сайтов, проверяющих различные несоответствия. Применение полученных данных и советов от сервиса для изменения настроек браузера и установки браузерных расширений для сокращения объёма информации, которую можно узнать о пользователе. Простой, информативный и интуитивно понятный дизайн. Все данные выводятся на одной странице после сканирования и нажатия на кнопку «Начать просмотр». Актуальные данные и постоянное обновление сайта.

Все эти возможности может получить любой пользователь, выбравший услуги сервиса Leaks Radar. Все его услуги предоставляются бесплатно, без пробного периода и регистрации. А для получения всех данных о своём компьютере или браузере достаточно перейти по адресу https://leaksradar.com.

Основные задачи использования сервиса

Конечно, защита от слежки и сбора информации нужна не каждому пользователю. Но причин использовать LeaksRadar может быть много:

защита от назойливой рекламы, основанной на собранных о вас данных;

возможность избежать внимания злоумышленников – например, хакеров, которые нашли уязвимости компьютера и получили к нему доступ;

защита от блокировок различными сервисами, включая социальные сети, онлайн-казино и букмекерские конторы;

тестирование различных приватных браузеров на предмет утечек;

Наши инструменты проверки позволяют определить вашу анонимность, а на основании полученных сведений, оценить, достаточно ли этого для защиты от блокировок и слежки, или стоит задуматься о новых способах сохранения своей конфиденциальности.

https://undetectable.io/

Сообщение отредактировал Иванов Иван: Сегодня, 16:58