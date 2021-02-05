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LeaksRadar – сервис для проверки и сохранения вашей анонимности

Автор темы Иванов Иван, Сегодня, 16:57

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#1 Иванов Иван

Иванов Иван

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Отправлено Сегодня, 16:57

Сервис leaksradar.com позволяет любому пользователю узнать, какую информацию могут собрать о нём различные сайты. А потом – воспользоваться советами по устранению утечек и повышению уровня анонимности в сети. С его помощью получится узнать, смогут ли вас идентифицировать рекламодатели, социальные сети или мошенники, способные использовать эти данные в своих целях. Ведь пользователя можно определить по cookies, IP и целому ряду браузерных отпечатков – разрешению экрана, плагинам, версии операционной системы и другим параметрам браузера. И даже по шрифтам, уникальным идентификационным номерам оборудования и заряду батареи мобильного устройства. Чтобы сохранить свою конфиденциальность, как раз и приходится использовать такие сервисы как Leaks Radar. 

Преимущества использования 

Список плюсов, которые получит пользователь LeaksRadar, включает: 

  1. Вывод максимально полной информации, которую получают сайты о пользователе, включая браузер, IP, провайдера, язык, WebGL, WebRTC, координаты и Canvas Fingerprint. 

  2. Наличие интерактивных проверок, которые указывают на проблемы в настройках браузера. Это позволяет избежать блокировок со стороны сайтов, проверяющих различные несоответствия. 

  3. Применение полученных данных и советов от сервиса для изменения настроек браузера и установки браузерных расширений для сокращения объёма информации, которую можно узнать о пользователе. 

  4. Простой, информативный и интуитивно понятный дизайн. Все данные выводятся на одной странице после сканирования и нажатия на кнопку «Начать просмотр». 

  5. Актуальные данные и постоянное обновление сайта. 

Все эти возможности может получить любой пользователь, выбравший услуги сервиса Leaks Radar. Все его услуги предоставляются бесплатно, без пробного периода и регистрации. А для получения всех данных о своём компьютере или браузере достаточно перейти по адресу https://leaksradar.com

Основные задачи использования сервиса 

Конечно, защита от слежки и сбора информации нужна не каждому пользователю. Но причин использовать LeaksRadar может быть много: 

  • защита от назойливой рекламы, основанной на собранных о вас данных; 

  • возможность избежать внимания злоумышленников – например, хакеров, которые нашли уязвимости компьютера и получили к нему доступ; 

  • защита от блокировок различными сервисами, включая социальные сети, онлайн-казино и букмекерские конторы;

  • тестирование различных приватных браузеров на предмет утечек;

Наши инструменты проверки позволяют определить вашу анонимность, а на основании полученных сведений, оценить, достаточно ли этого для защиты от блокировок и слежки, или стоит задуматься о новых способах сохранения своей конфиденциальности.

 

https://undetectable.io/


Сообщение отредактировал Иванов Иван: Сегодня, 16:58

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