Инфобиз в Facebook без блокировок и лимитов +кэшбэк 5%

Отправлено Вчера, 10:05

Привет, у нас хорошие новости!

AdSkill рессейлит верифицированный (кредитный) БМ с высоким трастом!​

Если тебе надоело фармить или закупать бесконечные аккаунты, давай решим всё по взрослому. AdSkill - официальный партнёр Facebook, мы предлагаем комплексную поддержку долгосрочных проектов в рекламных системах FB, требующих бесперебойной работы. Сервис решает нервные ситуации с блокировкой кабинетов и дизапрувами креативов. С ним ваши байеры будут индексироваться как свои!





А вот десять плюшек сервиса:

1. Трастовые аккаунты бизнес-менеджера без лимитов

2. Неограниченные рекламные кабинеты

3. Коннект с менеджером на стороне FB

4. Премодерация креативов саппортами перед запуском

5. Пост-оплата для надёжных партнёров

6. Кэшбэк до 5% от ежемесячного бюджета

7. Отбеливание сайта (лендоса), оффера и креативов

8. Аудит кабинета и мониторинг обновлений рекламных систем

9. Снижение комиссии за счет увеличения бюджета

10. Закрытие документов для бухгалтерии





Траст бма – крупный европейский кабинет с приоритетом выделения более релевантного трафика. Помимо того, что траст сейвит ваши крео, к вам подключают службу предмодерации что бы исключить теоретически возможные баны, а спорные моменты уточняются у менеджера на стороне фейсбука. После такого апрува вы запускаете кампании, выходите на серьёзный объём и спите спокойно.



А что по офферам?

Целая служба ищет решение для вашего продукта индивидуально. Проблемы с белыми офферами исключаются на 98%. Так же есть решения по серой товарке, инфобизу, нутре для наружного применения. Бывают и совсем неожиданные решения даже для гэмблинга и дейтинга! Поэтому пишите, разберемся и с вашим предложением.



При этом вы можете не работать с НДС (20%). Минимальная сумма пополнения ваших кабов от 5 000 € в месяц. Размер комиссии зависит от способа оплаты. Размер кэшбэка зависит от оборота денежных средств на выданном аккаунте:

3% от 30 000 руб. до 200 000 руб,

4% от 200 000 руб до 1 000 000 руб,

5% свыше 1 000 000 руб. ​

С успешными партнёрами всегда найдем общий язык!​

Сайт: adskill.ru

Почта: ivan@adskillgroup.com

Telegram: @adskill_pro