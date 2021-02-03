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Инфобиз в Facebook без блокировок и лимитов +кэшбэк 5%

Автор темы Adskil Group, Вчера, 10:05

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#1 Adskil Group

Adskil Group

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Отправлено Вчера, 10:05

Привет, у нас хорошие новости!
AdSkill рессейлит верифицированный (кредитный) БМ с высоким трастом!​

Если тебе надоело фармить или закупать бесконечные аккаунты, давай решим всё по взрослому. AdSkill - официальный партнёр Facebook, мы предлагаем комплексную поддержку долгосрочных проектов в рекламных системах FB, требующих бесперебойной работы. Сервис решает нервные ситуации с блокировкой кабинетов и дизапрувами креативов. С ним ваши байеры будут индексироваться как свои!
 

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А вот десять плюшек сервиса:
1. Трастовые аккаунты бизнес-менеджера без лимитов
2. Неограниченные рекламные кабинеты
3. Коннект с менеджером на стороне FB
4. Премодерация креативов саппортами перед запуском
5. Пост-оплата для надёжных партнёров
6. Кэшбэк до 5% от ежемесячного бюджета
7. Отбеливание сайта (лендоса), оффера и креативов
8. Аудит кабинета и мониторинг обновлений рекламных систем
9. Снижение комиссии за счет увеличения бюджета
10. Закрытие документов для бухгалтерии


Траст бма – крупный европейский кабинет с приоритетом выделения более релевантного трафика. Помимо того, что траст сейвит ваши крео, к вам подключают службу предмодерации что бы исключить теоретически возможные баны, а спорные моменты уточняются у менеджера на стороне фейсбука. После такого апрува вы запускаете кампании, выходите на серьёзный объём и спите спокойно.

А что по офферам?
Целая служба ищет решение для вашего продукта индивидуально. Проблемы с белыми офферами исключаются на 98%. Так же есть решения по серой товарке, инфобизу, нутре для наружного применения. Бывают и совсем неожиданные решения даже для гэмблинга и дейтинга! Поэтому пишите, разберемся и с вашим предложением.

При этом вы можете не работать с НДС (20%). Минимальная сумма пополнения ваших кабов от 5 000 € в месяц. Размер комиссии зависит от способа оплаты. Размер кэшбэка зависит от оборота денежных средств на выданном аккаунте:

3% от 30 000 руб. до 200 000 руб,
4% от 200 000 руб до 1 000 000 руб,
5% свыше 1 000 000 руб.
 

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С успешными партнёрами всегда найдем общий язык!​

Сайт: adskill.ru
Почта: ivan@adskillgroup.com
Telegram: @adskill_pro

 


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