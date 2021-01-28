Для любителей матриц

Отправлено Вчера, 20:31

Всем привет! Люблю матрицы (особенно как проект "Неработа"), и вот попалась одна из них в телеграмме в группе по заработку (проект Jubik) Что понравилось-есть 3 площадки: за 50, 250 и 500р (ну понятное дело взял за 50р для пробы), плюс есть переливы. Ну и вот делюсь с Вами https://jubik.ru/ref/Jub2021. Кому интересно заходите.

Хочу добавить:

-Не надо писать, что это старая тема ( я вводил в поисковике, поисковик не нашел), может я че то не так искал конечно, тогда поправьте и скрин предоставьте

-Не надо писать, что есть плохие отзывы, вы просто введите в поисковике Ваш любимый проект и добавьте слово "лохотрон", думаю там все найдется. Как к примеру ,опять же тот проект "Неработа" (пишут "введете свои деньги в проект-назад не выведете"-честно ох..ел, вывел тыс 5000 с примерно пока, и дальше в нем работаю).

-Не надо писать, что не приглашая ни чего не заработаете (могу скинуть скрины в личку с таких проектов, где за 100р и без партнеров заработок 2000р просто на переливах, и дальше проект работает)

Ну и в конце концов 50р не такие уж большие деньги, чтобы попробовать себя в таких проектах (это я для тех кто все таки сюда зашел-нелюбителей матриц, или тех кто о них не знал, самое время поучиться на таких проектах с минимальными затратами).

Текст сам писал, а не просто скопировал шаблоны, буду рад если кто-то поставит +

Всем добра и больших заработков!