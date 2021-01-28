Почему я против ЛЮБЫХ уличных протестов

Отправлено Сегодня, 01:02





Попробую буквально "на пальцах" объяснить логику, руководствуясь которой я категорически против любых уличных протестов.

Всегда (100%) протестующая толпа лишь оружие в чьих-то руках. ВСЕГДА!!!

При этом:



- Если власть оказывается слаба, и протестуны берут верх, начинается предел власти и погружение страны в жопу!

- Если власть будет сильна - протестунов отмудохают и пересажают, но власть после этого станет "закручивать гайки" по всем направлениям всё сильнее и сильнее!

Т.о., из-за этих "протестующих" дегенератов ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ всем нормальным людям становится ТОЛЬКО ХУЖЕ!

Вопрос: так какого черта устраивать эти "майданы" и "болотинги", если в результате этой бузы лучше стать ни при каком раскладе НЕ МОЖЕТ, а вот вероятность того, что станет только хуже - близка к 99% ?!.

Ответ: на уличные протесты выходят либо искренне заблуждающинся дурачки, либо - пропаченные и хорошо организоанные враги нашего социума!



