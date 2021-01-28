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Почему я против ЛЮБЫХ уличных протестов

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 01:02

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 01:02

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Попробую буквально "на пальцах" объяснить логику, руководствуясь которой я категорически против любых уличных протестов.
     
Всегда (100%) протестующая толпа лишь оружие в чьих-то руках. ВСЕГДА!!!
При этом:
      
- Если власть оказывается слаба, и протестуны берут верх, начинается предел власти и погружение страны в жопу!
- Если власть будет сильна - протестунов отмудохают и пересажают, но власть после этого станет "закручивать гайки" по всем направлениям  всё сильнее и сильнее! 
     
Т.о., из-за этих "протестующих" дегенератов ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ всем нормальным людям становится ТОЛЬКО ХУЖЕ!
     
Вопрос:   так какого черта устраивать эти "майданы" и "болотинги", если в результате этой бузы лучше стать ни при каком раскладе НЕ МОЖЕТ, а вот вероятность того, что станет только хуже - близка к 99% ?!.
Ответ:  на уличные протесты выходят либо искренне заблуждающинся дурачки, либо - пропаченные и хорошо организоанные враги нашего социума!
     
Т.о., 31-го января будет очередная перепись врагов/предателей и овец/дебилов. 
Кстати, Ройзман уже обратился с призывом к обеим категориям этих существ...  ;-)

     
     


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