Почему я против ЛЮБЫХ уличных протестов

Попробую буквально "на пальцах" объяснить логику, руководствуясь которой я категорически против любых уличных протестов.
Всегда (100%) протестующая толпа лишь оружие в чьих-то руках. ВСЕГДА!!!
При этом:
- Если власть оказывается слаба, и протестуны берут верх, начинается предел власти и погружение страны в жопу!
- Если власть будет сильна - протестунов отмудохают и пересажают, но власть после этого станет "закручивать гайки" по всем направлениям всё сильнее и сильнее!
Т.о., из-за этих "протестующих" дегенератов ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ всем нормальным людям становится ТОЛЬКО ХУЖЕ!
Вопрос: так какого черта устраивать эти "майданы" и "болотинги", если в результате этой бузы лучше стать ни при каком раскладе НЕ МОЖЕТ, а вот вероятность того, что станет только хуже - близка к 99% ?!.
Ответ: на уличные протесты выходят либо искренне заблуждающинся дурачки, либо - пропаченные и хорошо организоанные враги нашего социума!
Т.о., 31-го января будет очередная перепись врагов/предателей и овец/дебилов.
Кстати, Ройзман уже обратился с призывом к обеим категориям этих существ... ;-)
Кстати, Ройзман уже обратился с призывом к обеим категориям этих существ... ;-)