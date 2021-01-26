Молодая партнерская CPA сеть с прямыми рекламодателями

Отправлено Сегодня, 10:05

Chikikliki - молодая партнерская сеть, которая быстро растет и делает большие успехи. Chikikliki позволяет веб-мастерам и арбитражникам монетизировать свой трафик глобально по самым высоким стандартам рынка.



Chikikliki принимает все виды трафика, кроме мотивированного.



Chikikliki открыт для всех, являетесь ли вы вебмастером, арбитражником или агентством - вы можете присоединиться к нашей рекламной сети, чтобы монетизировать свой трафик из любой точки мира или привлечь желаемую аудиторию для достижения ваших целей.



Решения, предлагаемые Chikikliki - это смарт линк и попапы.

Smartlink автоматически выбирает наиболее эффективные офферы. Однако вы можете самостоятельно выбирать офферы из списка.



Помимо вышеупомянутых решений, Chikikliki также предлагает другие выгодные условия, такие как:

⁃ Ревшара 80%;

⁃ Выплаты дважды в месяц;

⁃ Различные варианты оплаты (PayPal, Webmoney, Wire Transfer, Epese, Bitcoin и Payoneer);

⁃ Отзывчивый саппорт;

⁃ Минимальная выплата от 10 $.



Став нашим партнером вы получите:

- Большой выбор CPA, CPI, APK офферов

⁃ Высокий высокий конверт на офферах

- Только «белые» кампании

- Охват world wild

- Несколько видов промо

- Подробная статистика



Примеры ставок которые мы предлагаем:

Мейнстрим смарт линк:

-US United States - 15.76$ CPM, CR - 13.9%

- BR Brazil - 3.3$ CPM, CR - 9.5%

- GB United Kingdom - 10.5$ CPM, CR - 9.3%

- PK Pakistan - 3.5$ CPM, CR - 3.9%

- IN India - 4.1$ CPM, CR - 4.92%



Андроид смарт линк:

⁃ United States 8.35

⁃ United Kingdom 6.6

⁃ Denmark 4.82

⁃ Estonia 3.48

⁃ Kazakhstan 6.7

⁃ Cameroon 5.21

⁃ Philippines 3.62

⁃ Czech Republic 4.93

⁃ Poland 3.87

⁃ Belarus 4.64



Дейтинг смарт линк:

⁃ United States 16.1

⁃ United Kingdom 12.9

⁃ Denmark 8.1

⁃ Estonia 6.5

⁃ Kazakhstan 12.23

⁃ Cameroon 10.54

⁃ Philippines 6.12

⁃ Czech Republic 8.76

⁃ Poland 6.84

⁃ Belarus 8.91



Контакты:

Skype: live:.cid.e5fb7f4ae25d32f8

Email: ann@chikikliki.com

TG: @nikolay_mobile10