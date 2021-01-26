Молодая партнерская CPA сеть с прямыми рекламодателями

Chikikliki - молодая партнерская сеть, которая быстро растет и делает большие успехи. Chikikliki позволяет веб-мастерам и арбитражникам монетизировать свой трафик глобально по самым высоким стандартам рынка.
Chikikliki принимает все виды трафика, кроме мотивированного.
Chikikliki открыт для всех, являетесь ли вы вебмастером, арбитражником или агентством - вы можете присоединиться к нашей рекламной сети, чтобы монетизировать свой трафик из любой точки мира или привлечь желаемую аудиторию для достижения ваших целей.
Решения, предлагаемые Chikikliki - это смарт линк и попапы.
Smartlink автоматически выбирает наиболее эффективные офферы. Однако вы можете самостоятельно выбирать офферы из списка.
Помимо вышеупомянутых решений, Chikikliki также предлагает другие выгодные условия, такие как:
⁃ Ревшара 80%;
⁃ Выплаты дважды в месяц;
⁃ Различные варианты оплаты (PayPal, Webmoney, Wire Transfer, Epese, Bitcoin и Payoneer);
⁃ Отзывчивый саппорт;
⁃ Минимальная выплата от 10 $.
Став нашим партнером вы получите:
- Большой выбор CPA, CPI, APK офферов
⁃ Высокий высокий конверт на офферах
- Только «белые» кампании
- Охват world wild
- Несколько видов промо
- Подробная статистика
Примеры ставок которые мы предлагаем:
Мейнстрим смарт линк:
-US United States - 15.76$ CPM, CR - 13.9%
- BR Brazil - 3.3$ CPM, CR - 9.5%
- GB United Kingdom - 10.5$ CPM, CR - 9.3%
- PK Pakistan - 3.5$ CPM, CR - 3.9%
- IN India - 4.1$ CPM, CR - 4.92%
Андроид смарт линк:
⁃ United States 8.35
⁃ United Kingdom 6.6
⁃ Denmark 4.82
⁃ Estonia 3.48
⁃ Kazakhstan 6.7
⁃ Cameroon 5.21
⁃ Philippines 3.62
⁃ Czech Republic 4.93
⁃ Poland 3.87
⁃ Belarus 4.64
Дейтинг смарт линк:
⁃ United States 16.1
⁃ United Kingdom 12.9
⁃ Denmark 8.1
⁃ Estonia 6.5
⁃ Kazakhstan 12.23
⁃ Cameroon 10.54
⁃ Philippines 6.12
⁃ Czech Republic 8.76
⁃ Poland 6.84
⁃ Belarus 8.91
Контакты:
Skype: live:.cid.e5fb7f4ae25d32f8
Email: ann@chikikliki.com
TG: @nikolay_mobile10