Анонсы игровых серверов л2. Реклама вашего сервера

Отправлено Сегодня, 02:52

Предлагаем рекламу игровых серверов Lineage 2 по демократичным ценам. Трафик на сайте исключительно белый (естественная выдача). На сайт приходят люди, заинтересованные в выборе нового сервера для игры. Детально, откуда мы берём этот трафик расписано здесь https://la2.one/reklama Там же можно узнать и цены на размещение рекламы в данный момент. Сейчас они гораздо ниже конкурентов.

На сайте открыта статистика к метрике яндекса, доступен более детальный просмотр для всех интересующихся и готовых к сотрудничеству.

Также возможен обмен рекламой (баннерами) с проектами Lineage 2 тематики.