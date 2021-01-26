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Анонсы игровых серверов л2. Реклама вашего сервера

Автор темы la2one, Сегодня, 02:52

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#1 la2one

la2one

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 02:52

Предлагаем рекламу игровых серверов Lineage 2 по демократичным ценам. Трафик на сайте исключительно белый (естественная выдача). На сайт приходят люди, заинтересованные в выборе нового сервера для игры. Детально, откуда мы берём этот трафик расписано здесь https://la2.one/reklama Там же можно узнать и цены на размещение рекламы в данный момент. Сейчас они гораздо ниже конкурентов.
На сайте открыта статистика к метрике яндекса, доступен более детальный просмотр для всех интересующихся и готовых к сотрудничеству.
Также возможен обмен рекламой (баннерами) с проектами Lineage 2 тематики.
 
Кстати базовое размещение у нас бесплатно, все платные функции лишь увеличивают видимость вашего проекта :)

 


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