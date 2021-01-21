Поздравляем Алексея Шемшурина с Днем Рождения!

С Днюхой тебя, Алексей!
Добра, процветания, здоровья, благосостояния и творческих успехов!!!
Т.
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Отправлено Вчера, 22:18
С Днюхой тебя, Алексей!
Добра, процветания, здоровья, благосостояния и творческих успехов!!!
Т.
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Отправлено Сегодня, 09:10
Отправлено Сегодня, 10:37
Друзья, спасибо! Мне очень приятно! )
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