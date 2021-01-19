ProTeleJob.ru - вакансии удаленной работы для всех

Отправлено Вчера, 15:41

Как искать удаленную работу в 2021 году?

Если сравнивать нудный офис и удаленку, последнюю можно назвать "действия на результат". Тут нет руководства и ограничивающего режима работы, работать можно прямо из дома, находясь в поездке или вообще, за рубежом. Главное, определиться со специализацией, в которой у вас есть хотя бы базовые навыки (или желание ими обзавестись).

Как найти удаленную работу

Искать удаленную вакансию можно различными способами, наиболее эффективные из которых следующие:

специализированные сервисы по поиску работы (необходимо установить в фильтре: "удаленная работа");

агрегаторы вакансий (не нужно мониторить множество сервисов, соискатель выходит на предложение компании напрямую);

специальные каналы в популярных мессенджерах (искать можно с мобильных девайсов, подключенных к Сети);

соцсети (паблики или прямые работодатели); биржи фриланса (в них сразу можно познакомиться с условиями и оценить свои навыки).

Есть еще ряд способов поиска удаленной работы, в том числе, прямые бизнес-знакомства, но это уже как повезет и очень индивидуально. Студентам доступны регулярные ярмарки вакансий, которые устраиваются в стенах вузов: работодатели сами ищут талантливую молодежь без опыта.

Какие навыки востребованы для удаленной работы

Не нужно бояться, что предшествующий опыт работы не самый впечатляющий. Для старта достаточно грамотной русской речи (минимум ошибок в тексте и соблюдение пунктуации), а также свободного владения компьютером. С этим багажом можно попробовать силы на различных биржах копирайтинга.

Хорошим навыком является умение создавать высококачественные, интересные и оригинальные фотографии. Их также можно продавать на стоках или прямому заказчику. С опытом создания сайтов, веб-дизайна или сео-оптимизации, даже если человек только учится на эти направления, тоже есть возможность работать дистанционно из любой точки мира, путешествуя по странам. Найти вакансию по этим специальностям проще всего, так как это одни из самых востребованных удаленных профессий на сегодня.

Если знание русского или английского языков на высоком уровне (необходим сертификат), можно попытать свои силы в преподавательской деятельности. США, Китай, другие страны Азии и Европы часто приглашают русскоговорящих специалистов с предоставлением места для проживания. Оплата затрат на переезд подразумевается по умолчанию.

Где можно найти удаленную работу

Для подбора дистанционной работы рекомендуем сайт ProTeleJob.

Сайт поиска удаленной работы ProTeleJob.ru это:

Свежие вакансии ежедневно. Надежные работодатели. Предложения проверяются вручную. Свыше 40 востребованных направлений. Удобный поиск по названию и городу. Разделы для студентов, новичков, без навыков.

Работу найдет как профессионал, так и новичок.

Приступайте к поиску вакансии прямо сейчас https://protelejob.ru