Перейти к содержимому

Фотография

Профессиональный Фотограф Кривой Рог | Свадьбы | Детские праздники | L

Автор темы flyads, Сегодня, 12:31

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 flyads

flyads

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 12:31

26479e0c601d93859237dbfeffe0b011.png



Профессиональный фотограф в Кривом Роге предлагает такие услуги: портретная фотосессия, свадебная фотосъемка, love story, подарочный сертификат, профессиональный фотограф, Кривой Рог, профессиональный свадебный фотограф, студийная фотосессия, фотограф в Кривом Роге, видеосъемка.





ПРИВЕТ ВСЕМ!
Я ФОТОГРАФ ALINA IGOREVNA
С большим удовольствием помогу Вам сохранить самые важные, радостные, особые моменты в Вашей жизни. Для каждой пары я ищу свою особенную историю и стараюсь сохранить ваши самые искренние эмоции. Если у вас нет опыта в фотосессиях, подскажу, как чувствовать себя свободно перед камерой и получить от съемки удовольствие.





Профессиональный Фотограф Кривой Рог | Свадьбы | Детские праздники | Love Story

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума