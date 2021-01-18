Профессиональный Фотограф Кривой Рог | Свадьбы | Детские праздники | L

Отправлено Сегодня, 12:31









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ПРИВЕТ ВСЕМ!

Я ФОТОГРАФ ALINA IGOREVNA

С большим удовольствием помогу Вам сохранить самые важные, радостные, особые моменты в Вашей жизни. Для каждой пары я ищу свою особенную историю и стараюсь сохранить ваши самые искренние эмоции. Если у вас нет опыта в фотосессиях, подскажу, как чувствовать себя свободно перед камерой и получить от съемки удовольствие.











Профессиональный Фотограф Кривой Рог | Свадьбы | Детские праздники | Love Story